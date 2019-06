Voormalige Fidea-zus Vivat verkocht aan Athora en NN

Nadat de Chinese overheid orde op zaken moest stellen bij het financiële conglomeraat Anbang, een van de grote aandeelhouders van Ageas, werden een aantal Europese activiteiten in de etalage gezet. De Belgische verzekeraar Fidea kwam dit jaar in handen van het Zwitserse Bâloise en ook over over de Belgische bank Nagelmackers gonst het van de geruchten over een verkoop.