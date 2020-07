Voorzitter Merit Capital opgepakt

De Turks-Zwitserse financier Henry Gabay, die twee jaar geleden de controle nam over de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital, werd in Frankrijk gearresteerd voor zijn rol in een groot schandaal rond dividendfraude.

Duet, de Britse vermogensbeheerder die Gabay rond de eeuwisseling heeft opgericht, is in 2018 aan boord gekomen bij Merit Capital. De Antwerpse groep, waarin onder andere vooraanstaande liberalen als Karel de Gucht investeerden, had net een woelige periode achter de rug en moest op vraag van de Nationale Bank op zoek naar een overnemer.

Maar met de arrestatie van Gabay, die ook voorzitter is van Merit, dreigt het Antwerpse huis opnieuw een turbulente periode tegemoet te gaan. De 52-jarige zakenman werd volgens het financiële persagentschap Bloomberg vorige week opgepakt op de luchthaven van het Franse Toulon. Dat gebeurde nadat de Duitse politie een aanhoudingsbevel voor de man had uitgestuurd in het kader van het onderzoek naar het zogenaamde Cum-Ex-schandaal.

CumEx-fraude

Dat schandaal barstte twee jaar terug toen 18 media in 12 landen, waaronder De Tijd, melding maakten van de 'grootste diefstal' van belastinggeld in Europa. Met de zogenaamde CumEx-fraudetechniek maken oplichters het de fiscus onmogelijk te achterhalen wie de eigenaar is van een dividend. Op die manier kunnen ze de terugbetaling claimen van belastingen die nooit betaald werden. De affaire neemt vooral in Duitsland grote proporties aan, en leidde al tot tal van razzia's bij financiële instellingen.

Het Duitse gerecht verdenkt ook Gabay betrokken te zijn bij de fraude. Voor een rechtbank in Aix-en-Provence kreeg hij deze week nog te horen dat de speurders in Frankfurt ervan uitgaan dat hij met zijn vermogensbeheerder Duet tussen 2009 en 2011 de Duitse staat 94 miljoen euro lichter heeft gemaakt. Gabay ontkent dat, meldde Bloomberg donderdag.

Na zijn arrestatie vorige week werd Gabay vrijgelaten nadat hij een borg van 100.000 euro had betaald. Tijdens de zitting voor de Franse rechtbank stemde Gabay ermee in zichzelf aan te geven bij het Duitse gerecht.

Het is niet duidelijk of de zaak, die dateert van voor Duets overname van Merit Capital, gevolgen heeft voor de Antwerpse groep. Bij Merit Capital was donderdagavond niemand meer bereikbaar voor commentaar.