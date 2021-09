Vroegere Integrale-baas moet bijna 3 miljoen terugstorten

De ondernemingsrechtbank van Luik verplicht Diego Aquilina, de vroegere CEO van verzekeraar Integrale, om 2,8 miljoen euro aan vergoedingen terug te betalen.

Aquilina, die in april vorig jaar als CEO uit zijn functie werd gezet na een veto van de Nationale Bank, had die vergoedingen gekregen in ruil voor prestaties aan IIM en ISS, de immo- en auditingafdeling van Integrale.

De raad van bestuur van Integrale en de algemene vergadering van de groep hadden daar hun goedkeuring voor gegeven.

Maar de Luikse ondernemingsrechtbank heeft nu beslist dat Aquilina de 2,8 miljoen euro aan vergoedingen moet terugbetalen. Dat heeft de Franstalige nieuwssite L-Post donderdag gemeld.

Ongeldige beslissing

Volgens de Luikse ondernemingsrechtbank was het fiat van het moederbedrijf Integrale niet geldig omdat Aquilina prestaties verleende aan twee zelfstandige entiteiten. De raden van bestuur van die twee filialen hadden de zaak bij de rechter aangevochten. Ze waren van mening dat zij hadden moeten instemmen met de vergoedingen.

De 62-jarige Aquilina kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Luikse ondernemingsrechtbank. Daarom wil de woordvoerder van Integrale nog geen commentaar geven op de beslissing van de Luikse ondernemingsrechtbank. 'Het is geen tennismatch waar je met twee of drie sets een wedstrijd kan winnen. De kans bestaat dat in beroep heel anders wordt beslist.'

In januari werd Aquilina nog in verdenking gesteld in het gerechtelijke onderzoek naar Nethys, de Luikse intercommunale boven Integrale. Hij wordt in de affaire verdacht van verduistering door een persoon met een openbare functie en misbruik van bedrijfsmiddelen.