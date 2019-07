Waakhonden vragen uitstel Facebook-munt

'De omvang van de libra roept vragen op voor de samenleving en de overheid over wat aanvaardbaar en wenselijk is', zei de Britse marktwaakhond, de Financial Conduct Authority, dinsdag. 'Het motto van techbedrijven is 'wees snel en breek dingen', maar alle vragen die worden opgeworpen nopen tot diep nadenken en aandacht voor details'.