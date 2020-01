Waarde Sofina in één jaar ruim 1 miljard omhoog

Sofina publiceert sinds 2018 twee keer per jaar een nieuwsbrief. De holding van de familie Boël gunt daarmee, al kort na het afsluiten van elk halfjaar, beknopt inzage in haar kerncijfers en de belangrijkste ontwikkelingen in haar portefeuille. Het cruciale cijfer voor elke belegger in een investeringsmaatschappij is de nettoactiefwaarde, de belangrijkste barometer van de mate waarin de managers waarde creëren.