Waterland maakt zich op voor dubbelslag

Het investeringsfonds Waterland werkt niet enkel aan de verkoop van de websitebeheerder Combell, maar ook aan die van de infrastructuurgroep Verbraeken.

Waterland stapte eind 2010 in het kapitaal van Verbraeken. De familie achter de infrastructuurgroep behield toen ongeveer de helft van de aandelen. Acht jaar later werkt het investeringsfonds aan een exit, vernam De Tijd van meerdere bronnen. De zakenbank Rothschild adviseert Waterland daarbij.

Waterland is niet de eerste financiële partij in het kapitaal van Verbraeken. Vóór Waterlands instap zaten ING België en de investeerder Michel Delloye, een oudgediende uit de Frère-groep, in het kapitaal.

Waterland verkoopt niet alleen. Het investeerde onlangs ook in de etikettenfabrikant Accent.

Verbraeken, ook bekend als Infra Group, is gespecialiseerd in infrastructuurwerken: graaf- en bestratingswerken, het plaatsen van rioleringen en pijpleidingen, de installatie van elektrische kabels en glasvezelkabels, gestuurde boringen, enzovoort. Tot de klanten behoren netwerkbeheerders zoals Fluxys en Eandis, maar ook telecomspelers.

Volgens de jongste jaarrekening boekte Infra Group in het boekjaar 2016-2017 (tot 30 september) een geconsolideerde omzet van 150 miljoen euro (+6%) en een bedrijfswinst van 6,16 miljoen. In die jaarrekening stelt de raad van bestuur dat ‘de remonte is ingezet na een dieptepunt in de sector’ en dat het orderboek ‘positief’ - lees: behoorlijk gevuld - is.

Combell

Verbraeken is niet het enige verkoopdossier waar Waterland mee bezig is. Het investeringsfonds werkt, zoals De Tijd al eerder berichtte, ook aan de verkoop van Combell, de grootste Belgische websitebeheerder. De zakenbank Raymond James is gemandateerd om een partner te zoeken voor het bedrijf.

Combell is van oorsprong een onderdeel van de Intelligent-groep, die websites en online-infrastructuur beheert voor bedrijven. Begin dit jaar werd Intelligent in tweeën gesplitst. Combell moet focussen op kmo’s en zelfstandigen, Sentia, de andere afdeling, op grote bedrijven. Waterland bezit een kleine helft van de aandelen van Combell en van Sentia. CEO Jonas Dhaenens en medeoprichter Frederik Poelman bezitten de resterende aandelen.

Investeringen

Waterland zit dit jaar niet enkel aan de verkoopzijde in ons land. Enkele weken geleden stapte het Belgisch-Nederlandse fonds in Accent. De familiale etikettenfabrikant uit Wevelgem maakt behalve onbedrukte etiketten ook bedrukte etiketten die worden gebruikt op proefbuisjes, op plastic flessen voor onder meer sauzen en detergenten, en op glazen flessen.

Waterland is in België ook minder- of meerderheidsaandeelhouder van de kansspelengroep Napoleon Games, het farmabedrijf Fagron, het kranenbedrijf Sarens en de specialist in droge honden- en kattenvoeding United Petfood. Het fonds zit ook in het kapitaal van de sportvoedingsproducent Aminolabs, de informatieleverancier Enhesa, het Antwerpse labo HistoGeneX en - voorlopig nog - in Combell en Infra/Verbraeken.