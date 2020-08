Waterland neemt accountant Moore Belgium over

Het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Waterland investeert in het boekhoud- en adviesbureau Moore Belgium. Dat wil volop overnames doen in ons land.

De Belgisch-Nederlandse private-equitygroep Waterland neemt een belang van 55 procent in een nieuwe holding boven Moore Belgium. Twee vennoten van het kantoor krijgen de resterende 45 procent in handen. Het bedrag van de investering is niet bekendgemaakt. De deal moet nog worden goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Moore Belgium, het voormalige Moore Stephens, heeft kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent en Hasselt, en in de Chinese stad Sjanghai. Het bedrijf telt 475 werknemers en mikt dit jaar op een omzet van 60 miljoen euro.

Behalve boekhouding is Moore Belgium actief in audit, consultancy, bedrijfsfinanciering en -analyse en fiscale en juridische diensten. Het kantoor is lid van het internationale netwerk Moore Global, waardoor het in ongeveer 100 landen klanten kan volgen.

Met de steun van Waterland Private Equity heeft het bedrijf de ambitie ‘volop een leidende rol spelen bij het versneld consolideren van de Belgische accounting- en consulting mid-market’. Moore Belgium maakte daar al een begin mee met de overnames van de kantoren LAVA, Pure Solutions en The Optimal. Het wil die overnames versnellen en plant extra investeringen in digitalisering.

Het dagelijkse bestuur blijft in handen van het huidige directiecomité, voorgezeten door Peter Verschelden, zoon van de medeoprichter Marcel Verschelden. Die laatste richtte het familiebedrijf in 1967 op met zijn broer Frans. In 1990 werd het kantoor gesplitst in twee takken - audit en accountancy - maar die werden in 2008 weer samengevoegd. Sindsdien groeide de omzet mede door overnames van 8 miljoen naar meer dan 50 miljoen euro.

‘Moore Belgium is altijd een buitenbeentje op de markt geweest. We zijn al wat verder weg van het familiebedrijf dat mijn vader opgericht heeft. In Waterland vonden we een stevige en betrouwbare partner die mee toekomst- en groeigericht denkt’, zegt Peter Verschelden in een persbericht.