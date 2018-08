'We digitaliseren sneller dan gedacht'

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden wist KBC zijn inkomsten op peil te houden in het tweede kwartaal. Topman Johan Thijs is tevreden, maar benadrukt dat er nog werk aan de winkel is. ‘Als je in deze sector blijft doen zoals vroeger, ben je snel een dead man walking.’

KBC-topman Johan Thijs lijkt ons niet de man die snel belangrijke dingen laat rondslingeren. Maar misschien moeten we dat beeld bijstellen. Want terwijl we de kwartaalcijfers en de strategie van KBC aan het bespreken zijn, merkt de best betaalde bankier van het land plots op dat hij soms wel eens zijn portefeuille durft te vergeten.

‘Enfin, toch vaker dan mijn smartphone. Ik heb deze zomer mijn vakantie ergens buiten de eurozone doorgebracht. Achteraf stelde ik vast dat ik al mijn betalingen had verricht met de smartphone of mijn kredietkaart.’

Niet het meest legendarische vakantieverhaal. Maar het illustreert hoezeer topbankiers als Thijs bezig zijn met de digitale revolutie die dezer dagen over de financiële sector rolt. En de transformatie gaat nog veel harder dan verwacht, weet de CEO van KBC.

‘Op het einde van de eerste jaarhelft verkochten we al twee derde van onze consumentenkredieten en ruim een derde van onze reisverzekeringen via de digitale weg’, geeft Thijs mee. ‘Sneller dan verwacht. Anderhalf jaar geleden verkochten we nog geen enkel product op die manier.’

De digitalisering van de branche gaat sneller dan iedereen dacht. Zullen grote technologiebedrijven zoals Facebook en Google, of vernieuwende fintechondernemingen u dan ook niet sneller beconcurreren?

Johan Thijs: ‘Het grote verschil tussen een bank en een fintechbedrijf is dat wij nieuwe toepassingen sneller kunnen integreren in de rest van onze dienstverlening. Als we al die diensten in een ‘alles-in-één’-app stoppen, hebben we een concurrentieel voordeel ten opzichte van fintechbedrijven die maar één specifieke dienst kunnen aanbieden.’

KBC houdt winstmotor draaiend Door een schikking van 38 miljoen euro en slinkende inkomsten uit de marktenzalen zag KBC zijn nettowinst in het tweede kwartaal met een vijfde slinken. Toch reageerden de beleggers positief. Op de Brusselse beurs sloot het aandeel KBC gisteren 2,3 procent hoger op 65,44 euro. Met 692 miljoen euro boekte de bank-verzekeraar ruim 19 procent minder nettowinst dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Maar ze lag wel hoger dan wat analisten hadden verwacht. Beleggers waren vooral opgetogen dat de bankpoot ondanks het moeilijke klimaat hogere rente-inkomsten boekte, onder meer door een stevige groei (+5%) in de kredietverlening. In combinatie met onder meer lagere financieringskosten boekte KBC 1,12 miljard euro rente-inkomsten, 2 procent meer dan in het tweede kwartaal vorig jaar. Op de verkoop van beleggingsproducten haalde KBC minder commissie-inkomsten door de slechtere omstandigheden op de financiële markten. Dankzij de aantrekkende Ierse economie kon de bank in het tweede kwartaal ook voor 21 miljoen euro voorzieningen terugnemen die ze eerder had opzijgezet voor niet of laattijdig terugbetaalde kredieten. Daartegenover staat dat KBC in het tweede kwartaal een schikking heeft getroffen in een lang aanslepende rechtszaak, die het resultaat met 38 miljoen euro drukte. De groep wilde geen details geven over de zaak. Ook lagere inkomsten uit de marktenzalen in Tsjechië wogen op de kwartaalwinst. De bank wijkt evenwel niet af van haar dividendbeleid en stelt aandeelhouders een interimdividend van 1 euro bruto per aandeel in het vooruitzicht.

‘De voorwaarde is wel dat je volop moet inzetten op die transformatie en het veranderende gedrag van je klanten. Als je alles blijft doen zoals voorheen - bijvoorbeeld een transactie pas na enkele dagen afronden - loop je een enorm risico.'

'In bepaalde niches, zoals betaalverkeer, ben je dan een dead man walking. Maar speel je in op zaken als snelheid en gebruiksgemak, of een betere beveiliging van data, dan hoef je je als bank niet meteen zorgen te maken.’

De banken zijn wel bezorgd over de aanhoudend lage rente, die weegt op de inkomsten. Erik Van Den Eynden, de topman van ING België, pleit ervoor kredieten duurder te maken om duurzaam te kunnen groeien als bank.

Thijs: ‘Ik wil me niet uitlaten over de uitspraken van mijn collega. Ik zeg wel al meerdere kwartalen dat de winst die je als bank boekt in verhouding moet staan tot de risico’s die je neemt.'

'Stel dat je een krediet van 25 jaar verstrekt. In die periode kan vanalles gebeuren. Voor die risico’s zet je als bank geld opzij, maar aan dat kapitaal zijn voor ons ook kosten verbonden. De vergoeding die we van onze klanten vragen, moet steeds hoger zijn dan die kosten.'

'Dat is nu zo bij KBC. Maar door de druk op de marges glijden we af naar een situatie waarbij het rendement lager is dan onze kapitaalkosten. Daar maken we ons zorgen over.’

Samen met de kwartaalcijfers kondigde KBC aan dat het voor 1,9 miljard euro Ierse probleemkredieten heeft verkocht aan de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Waarom nu?

Thijs: ‘We hadden al meermaals geprobeerd die probleemportefeuille af te bouwen, maar we wilden pas verkopen als het ons een meerwaarde opleverde. Die is er nu: 14 miljoen euro, als we alle kosten in rekening brengen.'

Schermvullende weergave ©Mediafin

'We merken dat partijen als Goldman Sachs meer interesse hebben in dit soort leningen. Het zijn dan wel probleemkredieten, als de onderliggende panden in waarde stijgen of de kredietnemers beter zouden terugbetalen, kunnen ze alsnog winst opleveren. Daar rekenen die investeerders op. Terwijl wij ons met deze verkoop al voor een deel willen indekken tegen de risico’s van een harde brexit. Want die kan ook de Ierse economie treffen.’

‘Voor een goed begrip, de leningen die we nu verkopen, waren bedrijfskredieten en leningen om verhuurpanden te kopen.'

'We verkopen dus geen kredieten van huiseigenaars. Dat zou de Ierse publieke opinie ook niet pikken. Dankzij de deal moeten we ook minder mensen inzetten op het beheer van die probleemkredieten en kunnen we maximaal focussen op onze eigenlijke business in Ierland.'

'We verwachten dat we dit jaar voor 100 tot 150 miljoen euro voorzieningen kunnen terugnemen op onze nog resterende kredietportefeuille in Ierland. In het tweede kwartaal was dat 21 miljoen euro.’

U bent niet somber in uw vooruitzichten, maar u vindt wel dat de Europese groei zijn piekmoment heeft gehad?

Thijs: ‘Dat is zo, maar daarmee wil ik nog niet zeggen dat de zaken snel achteruit zullen gaan. In België zal de groei iets minder zijn, maar we verwachten niet meteen een impact op onze inkomsten. We gaan van 1,7 procent naar 1,6 procent groei. Voor de Belgische markt speelt de concurrentie met andere instellingen een belangrijke rol. Maar de resultaten tonen dat we nog altijd erg in trek zijn.’

Door onze Ierse probleemportefeuille versneld af te bouwen dekken we ons ook in tegen de risico’s van een harde brexit. Johan Thijs CEO KBC

‘Op onze tweede thuismarkt in Centraal-Europa zien we nog geen groeivertraging. We houden er een groeitempo van 3 procent aan. Maar als de Amerikaanse president Donald Trump extra heffingen oplegt voor de export van Europese auto’s naar de VS kan dat snel veranderen. Veel Europese autofabrikanten hebben vestigingen in Centraal-Europa.’

Ook op de financiële markten neemt de nervositeit toe.

Thijs: ‘Het is duidelijk dat de stijl van Trump niet bijdraagt tot een positief marktsentiment. Die stijl zal ook niet veranderen. Dat zal zich steeds weer weerspiegelen in nervositeit op de markten en dus ook in de resultaten van financiële instellingen.’