'We zijn met Ageas zo groot geworden omdat we geen schoonmoeders hadden'

Na een carrière van ruim dertig jaar bij Ageas en zijn voorgangers Fortis en AG geeft voorzitter Jozef De Mey de fakkel door aan Bart De Smet. 'Ons versnipperd aandeelhouderschap maakt Ageas kwetsbaar voor overnames, maar het gaf ons de kans een duidelijke koers uit te stippelen.'

We zijn er nog niet uit wat we het vreemdst vinden: dat überhaupt zoiets bestaat als een hall of fame voor verzekeraars, of dat Otto von Bismarck daar deel van uitmaakt. De 19de-eeuwse Duitse kanselier krijgt er bloemetjes toegeworpen omdat hij als eerste schadeverzekeringen verplicht maakte in zijn land.

Bijna prijkte Jozef De Mey, die vandaag afzwaait als voorzitter van Ageas, naast von Bismarck. De 77-jarige Gentenaar werd enkele jaren terug genomineerd door collega’s, maar zonder succes. Niet dat De Mey dat betreurt. ‘Laat ons eerlijk zijn’, zegt hij lachend. ‘Hoeveel mensen ken jij die er altijd van hebben gedroomd verzekeraar te worden? Nobody likes insurance. Maar het is nu eenmaal een noodzakelijk kwaad. Je hebt ze nodig als iets gebeurt. Verzekeraars zullen altijd een rol spelen.’

Schoenen in de lucht

De Mey heeft jaren zijn stempel gedrukt op de Belgische verzekeringswereld. Sinds begin jaren 90 hielp hij mee AG, de groep die later opging in Fortis, uit te bouwen tot de grootste verzekeraar van het land. Ook was hij de bezieler van de internationale expansie van de verzekeringsgroep.

Als voorzitter van Ageas wist De Mey sinds 2009 het meeste puin van de Fortis-erfenis weg te werken en de groep uit te bouwen tot een verzekeringsreus met een beurswaarde van ruim 7 miljard euro en 45.000 werknemers in 14 landen. Dat gebeurde samen met Bart De Smet, die De Mey elf jaar geleden aantrok als CEO en die nu de voorzittersfakkel overneemt.

De slaagkansen van Ageas werden aanvankelijk niet hoog geschat. Volgens De Mey kwam het kantelpunt toen op het nippertje vermeden werd dat het Franse BNP Paribas na de val van Fortis volledig de hand kon leggen op de Belgische verzekeringsactiviteiten, het latere AG Insurance.

‘Dat stuk van de deal heronderhandelen was het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan’, zegt De Mey. ‘We hadden niets. Ik ging de vergaderzaal binnen met de vingers gekruist. We moesten AG Insurance terugkrijgen omdat we de cashflow van die groep nodig hadden om voort te groeien. Dat dat is gelukt, is vooral te danken aan Luc Coene. De toenmalige gouverneur van de Nationale Bank speelde een belangrijke rol in dat dossier.’

Volgend jaar zijn we twintig jaar actief in China. Nochtans was het eerste wat ik zei toen ik in het directiecomité van Fortis kwam: 'Vergeet dat land.' Jozef De Mey Afscheidnemend voorzitter Ageas

Geluksgetal

Terwijl beleggers de link tussen Ageas en Fortis steeds minder leggen - zeker na een monsterschikking van 1,3 miljard met gedupeerde beleggers - richt de groep nadrukkelijker haar pijlen op Azië. Vorig jaar vielen de premie-inkomsten er voor het eerst hoger uit dan in België. Deze zomer investeerde Ageas 340 miljoen euro in de herverzekeringsdochter van Taiping Life, de Chinese partner van het eerste uur. De Mey noemt dat Aziatische succes een van de verwezenlijking waar hij het meest trots op is.

‘Volgend jaar zijn we twintig jaar actief in China. Nochtans was het eerste wat ik zei toen ik begin 2000 in het directiecomité van Fortis kwam: 'Vergeet dat land.' Het zou te lang duren om daar voet aan de grond te krijgen. We namen eerst een belang in een sectorgenoot in Maleisië. Toen de Chinese regering in 2001 besliste een buitenlandse partner voor haar verzekeraar Taiping Life te zoeken waagden we onze kans. Toen bleek dat we het niet hadden gehaald in een eerste beauty contest vloog ik naar Hongkong om met de voorzitter van Taiping te praten. Die was gecharmeerd van de moeite die ik had gedaan. Uiteindelijk sloten we een deal van 88 miljoen dollar. Waarom net dat bedrag? Omdat 8 een geluksnummer is in China.’

Ik geloof niet dat de Chinese regering ooit toelaat dat buitenlandse bedrijven de controle nemen over belangrijke spelers in de financiële sector. Jozef De Mey Afscheidnemend voorzitter Ageaes

Intussen zweert Ageas bij de formule minderheidsparticipaties te nemen in lokale verzekeraars in Azië. ‘We hebben de voorbije 20 jaar zo al enorm veel aandeelhouderswaarde gecreëerd. Ik geloof niet dat de Chinese regering ooit toelaat dat buitenlandse bedrijven de controle nemen over belangrijke spelers in de financiële sector.’

Ageas lijkt zich in de omgekeerde positie te bevinden. Door het enorm versnipperde aandeelhouderschap wordt het geregeld als een overnameprooi gezien. In september ketste het management een bod van de mysterieuze BE Group af - iets waar De Mey niet over wil uitweiden. ‘Iedereen is vrij een bod te doen op Ageas. De kans dat dat nog eens gebeurt, bestaat.’