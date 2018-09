Weghsteen: 'Voor klanten verandert er niets'

De beursvennootschap Weghsteen nv bevestigt het eerder nieuws van De Tijd dat het momenteel gesprekken voert 'over een mogelijke overname van haar activiteiten door een andere financiële speler', staat in de e-mail van CEO Vincent Weghsteen aan De Tijd. 'Het doel van deze gesprekken is om via deze overname een sterke financiële dienstverlener te vormen die de belangen van onze cliënten verder kan behartigen.'