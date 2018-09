Weghsteen kreunt onder verliezen

Weghsteen, de Brugse beursvennootschap die door de Nationale Bank aan de ketting is gelegd, kampt sinds 2016 met een zwakke kapitaalpositie.

CEO Vincent Weghsteen wou vandaag niet reageren op het nieuws van De Tijd over de aanstelling van een speciaal commissaris bij de familiale beursvennootschap, die 2.500 klanten telt en 500 miljoen euro beheert. ‘Er is geen probleem met onze solvabiliteit’, wou hij wel kwijt. De Nationale Bank, die de controleur bij het vermogenshuis plaatste, gaf geen commentaar bij die uitzonderlijke maatregel.

Uit de recente jaarrekeningen van Weghsteen nv blijkt dat in 2016 een verlies gemaakt werd dat het bedrijf nog altijd parten speelt. De vennootschap boekte toen een verlies van 271.361 euro, tegenover een winst van 20.376 euro in 2015. Een groot deel van het verlies, 235.000 euro, werd overgedragen naar 2017.

Het boekhoudkundige gevolg was dat het eigen vermogen met 12 procent zakte tot onder de kaap van 2 miljoen euro. Weghsteen moest in zijn jaarverslag toegeven dat er ‘een tekort op het eigen vermogen voor prudentiële doeleinden’ was ontstaan omdat het beschikbare kapitaal fors gedaald was. Vrij vertaald: de financiële basis waar het bedrijf op steunde, werd te smal. De Nationale Bank stelde zich daar vragen bij.

Als beursvennootschap moet Weghsteens eigen vermogen minstens 25 procent van de algemene kosten van het voorgaande jaar bedragen, schrijft de reglementering voor.

De kapitaalpositie van minder dan 2 miljoen euro in 2016 stond tegenover bijna 34 miljoen euro aan vreemd vermogen. Let wel: het ging voor 33,5 miljoen euro om gelden die klanten op rekeningen hebben staan, in afwachting van beleggingsverrichtingen. Boekhoudkundig worden die als ‘schulden bij cliënten’ beschouwd. De ‘echte’ schulden bij banken en andere schuldeisers zijn beperkt.

In overleg met de Nationale Bank ging Weghsteen in 2017 over tot een kapitaalverhoging van 250.000 euro, wat het bedrijf ‘een voldoende bijkomende buffer’ noemde.

Weghsteen boekte in 2017 een winst van 150.665 euro. Maar het bedrijf sleepte wel nog de overgedragen verliezen mee, waardoor het uitkwam op een verlies van 84.267 euro.

De raad van bestuur toonde zich in april 2018 optimistisch. ‘Een groei in het vermogensbeheer en de nicheactiviteiten kan van 2018 opnieuw een winstgevend jaar maken’, zegt het jaarverslag.

Dat de Nationale Bank ingrijpt en Weghsteen openlijk een nieuwe aandeelhouder zoekt, wijst erop dat er nog donderwolken zijn.