Weghsteen nu ook failliet verklaard

Holding

Ook voor Weghsteen Holding, de koepel van de gelijknamige familie boven Weghsteen en de Brusselse vermogensadviseur Weghsteen Capital Advice (50,2% eigendom van de holding), was er een dagvaarding in faillissement. Maar daar heeft de rechtbank beslist dat de holding in vereffening wordt gesteld.

Voor twee verbonden vastgoedvennootschappen, Wegimmo en Immoweg, is er nog geen uitspraak van de rechtbank. Daar vragen de voorlopige bewindvoerders eveneens het faillissement. Een derde, Immowe, wordt voorlopig ongemoeid gelaten. De drie hebben samen voor ruim 1,6 miljoen euro vastgoed op de balans staan. Mogelijk gaat het deels om het gebouw van Weghsteen in Brugge.

Merit Capital

Veel zit er niet meer in Weghsteen. Het grootste deel van de activa werd vorig jaar overgeheveld naar het Antwerpse Merit Capital. Toch heeft de rechtbank nog drie curatoren aangesteld. Weghsteen belandde in de problemen nadat de Nationale Bank een waslijst aan inbreuken had vastgesteld en de beursvennootschap aan de ketting had gelegd. Er loopt ook een strafonderzoek bij het parket van Brugge. Het dossier vertoont heel wat gelijkenissen met dat van Optima Bank die intussen eveneens failliet is.