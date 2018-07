Weinig interesse voor private bank Société Générale

Société Générale verwacht eerstdaags biedingen op de Belgische tak van zijn private bank. Volgens geruchten is de interesse niet overweldigend. De bank geeft geen commentaar.

Weinigen staan te springen om de Belgische afdeling van de private bank van Société Générale over te nemen. Dat is alleszins de teneur op de markt, nu de biedingen verwacht worden. De bank geeft geen commentaar op geruchten.

Een naam die wel prominent circuleert voor de overname, is die van Bank Degroof Petercam. Die bevestigt noch ontkent haar interesse in het Belgische filiaal van de Franse gigant en verwijst alleen naar recente uitspraken van zijn CEO Philippe Masset.

De topman steekt zijn groeiambities niet onder stoelen of banken. Groeien kan zowel organisch als via overnames. Maar de bank onderstreept dat die uitspraken een ‘algemene marsrichting’ zijn. ‘Voor de rest onthouden we ons van commentaar.’

Andere overnemers die genoemd worden, zijn de Banque Transatlantique (Crédit Mutuel), Puilaetco Dewaay en Van Lanschot.

Een naam die prominent circuleert, is die van Bank Degroof Petercam.

Société Générale beheerde eind vorig jaar voor 6,6 miljard euro vermogen in ons land, leert de jaarrekening die is ingediend bij de Nationale Bank. Dat is 7 procent minder dan in 2016 en een daling van 1 miljard euro in vijf jaar. Société Générale geeft geen toelichting bij de cijfers.

Een consolidatie bij de kleinere private banken en vermogensbeheerders, in België en in Europa, wordt al langer voorspeld. Terwijl de lage rente aan de winstmarges knaagt, verplicht nieuwe regelgeving zoals MiFID 2 de hele sector tot zware IT- en juridische inspanningen. Dat is vooral voor de kleine en middelgrote spelers zwaar te dragen.

Société Générale is in ons land sinds 2001 actief in vermogensbeheer. De bankreus legde toen voor 78,3 miljoen euro de hand op Bank De Maertelaere, een bekende vermogensbank in het Gentse. Na de overname veranderde de naam van de bank in SG Bank De Maertelaere en vervolgens in Société Générale Private Banking België.