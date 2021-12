Werknemers verzekeraars krijgen coronapremie van 450 euro

Terwijl in het sociaal overleg in de banksector werd afgeklopt op een coronapremie van minstens 250 euro, krijgen de werknemers in de verzekeringssector zicht op een eenmalige premie van netto 450 euro.

De eenmalige coronapremie maakt deel uit van het sociaal akkoord waaronder de vakbonden en de werkgevers in de verzekeringssector maandag hun handtekening zetten.

Tijdens de onderhandelingen over dat sociaal akkoord vroegen de vakbonden een coronapremie van 500 euro netto en een recurrente loonsverhoging met 0,4 procent. De bonden haalden uiteindelijk één trofee binnen. Werknemers in de verzekeringssector krijgen een eenmalige coronapremie van 450 euro toegekend in consumptiecheques.

Daarmee tonen de verzekeraars zich op het eerste gezicht guller dan de banken. Daar bereikten de bonden en de werkgevers vorige maand een akkoord over een eenmalige coronapremie van minstens 250 euro netto. Al viel toen te horen dat banken op individuele basis nog een hogere premie konden uitkeren.

Indexcijfer

Maar in tegenstelling tot de banksector kwam er bij de verzekeraars geen akkoord uit de bus over een recurrente loonsverhoging met 0,4 procent. De werkgevers wilden op dat punt niet overstag gaan omdat ze rekening houden met een indexcijfer van 3,5 tot 4 procent in januari en onvoldoende zicht hebben op de verdere evolutie van hun kosten, zegt een vakbondsbron.