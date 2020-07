Wirecard-CEO aangeklaagd voor handel met voorkennis

De Duitse beurswaakhond onderzoekt een dubieuze aandelentransactie van Markus Braun, de ex-CEO van het gesneuvelde Wirecard.

'Handel met voorkennis', is de jongste toevoeging aan de lange lijst aantijgingen tegen Markus Braun, CEO van de gevallen fintechspeler Wirecard. De Duitse beurswaakhond (BaFin) diende dinsdag een formele klacht in bij de openbaar aanklager in München. De toezichthouder wil gerechtelijke vervolging in een aandelenverkoop die Braun deed op 24 juni, de dag voor Wirecard een faillissementsaanvraag indiende. Toen verkocht de topman voor 6,6 miljoen euro aandelen.

Op dat moment was Braun al opgestapt als CEO. De druk was onhoudbaar geworden na verschillende fraudegeruchten. De druppel was het bericht van de accountant EY die moest vaststellen dat 1,9 miljard euro kasgeld, goed voor een kwart van de balans, van Wirecard 'onvindbaar' was.

Persoonlijk betrokken

Het Openbaar Ministerie van München onderzoekt of en in hoeverre de Oostenrijkse Braun persoonlijk betrokken is bij die fraude. De Oostenrijker werd eind juni opgepakt, maar snel weer vrijgelaten op borgtocht van vijf miljoen euro.