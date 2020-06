Wirecard-baas is vertrouwen beleggers definitief kwijt...

Wirecard-topman Markus Braun moest de voorbije maanden al meermaals de troebele financiën van de Duitse betaalreus verdedigen. Nu hij er andermaal niet in geslaagd is alle twijfels over mogelijke fraude weg te nemen, lijkt de 51-jarige computerwetenschapper definitief van zijn troon als Duitse fintechkoning te donderen.

Wirecard , tot voor kort gevierd als een van Europa's snelst groeiende spelers in financiële technologie, moest donderdag voor de vierde keer op rij de publicatie van zijn jaarresultaten uitstellen omdat auditor EY nog altijd met vragen zit over een deel van de cijfers.

En geen onaanzienlijk deel. EY, dat jarenlang de rekeningen van Wirecard goedkeurde, zei geen bewijs te hebben gevonden dat de 1,9 miljard euro die het betaalbedrijf zou aanhouden op rekeningen voor derden echt bestaat. Die 1,9 miljard euro stemt overeen met een kwart van Wirecards balans. EY vraagt extra tijd om uit te klaren waar het geld naartoe is.

-70% Beurskoers Het aandeel Wirecard kelderde donderdag meer dan 70 procent op de beurs van Frankfurt.

Veel tijd is er niet. Wirecard heeft nog tot vrijdag om met antwoorden te komen. Als het dan nog eens de publicatie van zijn jaarcijfers moet uitstellen, kan tot 2 miljard euro aan leningen aan het bedrijf worden ingetrokken. Beleggers reageerden geschokt. Wirecard kelderde donderdag meer dan 70 procent op de beurs van Frankfurt.

In een reactie liet topman Braun uitschijnen even geschokt te zijn. Mogelijk is Wirecard het slachtoffer van een 'gigantisch bedrog', klonk het. De technologiegroep uit Beieren diende een klacht in tegen onbekenden.

Porno

Al lijken maar weinig investeerders die uitleg geloofwaardig te vinden, want er broeit al veel langer iets bij Wirecard. Voor een bedrijf uit de hippe fintechsector draait Wirecard al een eeuwigheid mee. De groep werd opgericht in 1999, op het hoogtepunt van de techbubbel. Toen die barstte, kwam Wirecard in de problemen.

Wirecard herinnert heel sterk aan het fraudeschandaal bij het West-Vlaamse taaltechnologiebedrijf Lernout & Hauspie.

Pas nadat Braun, een computerwetenschapper uit Wenen, het bedrijf in 2002 had overgenomen begon de techreus aan zijn niet te stuiten opmars. Braun zette volop in op betaaldiensten. Net als zijn grote Nederlandse concurrent Adyen handelen de Duitsers onlinebetalingen af voor handelaars. Eerst had de groep vooral klanten in de porno- en gokindustrie, maar geleidelijk wist Wirecard grotere en meer salonfähiger bedrijven aan zich te binden.

Workaholic

Geholpen door de razendsnelle digitalisering kon workaholic Braun - werkdagen van 16 uur zijn geen uitzondering - Wirecard uitbouwen tot een gigabedrijf dat twee jaar geleden nog mastodont Deutsche Bank in beurswaarde wist te overklassen. Maar de razendsnelle groei riep vragen op. Wirecard speelt al meer dan een jaar welles-nietes met de Britse zakenkrant Financial Times. Die betichte Wirecard ervan zijn omzet op te pompen via gesjoemel met schermbedrijven in Singapore.

Een verhaal dat heel sterk herinnert aan het fraudeschandaal met het West-Vlaamse taaltechnologiebedrijf Lernout & Hauspie. Wirecard ging in de tegenaanval en sleepte Financial Times voor de rechter. Toen die krant vorige herfst uitpakte met nieuwe verhalen over gepruts bij Wirecard-dochters in Dubai en Ierland, kreeg auditor KPMG de vraag een onafhankelijk onderzoek te beginnen.