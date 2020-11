Wirecard-schuldeisers claimen 12 miljard euro

Meer dan 11.500 schuldeisers van het Duitse fintechbedrijf Wirecard, dat na een fraudeschandaal over de kop is gegaan, hebben nu voor 12,4 miljard euro aan claims ingediend. Dat bevestigde de rechtbank in München.

Wirecard, dat diensten verleende voor cashloos betalen, aan de kassa en op internet, was actief in een erg concurrentiële markt. Het parket in München gaat ervan uit dat het bedrijf sinds 2015 fictieve winsten rapporteerde. Er loopt nu een onderzoek wegens commerciële fraude en bendevorming, en een onderzoekscommissie in het Duitse parlement gaat op zoek naar politieke verantwoordelijkheden.