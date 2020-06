Wirecard vraagt faillissement aan

Maar de bom barstte vorige week toen de auditor het gat van bijna 2 miljard euro in de rekeningen aan het licht had gebracht. Wirecard had eerst gesteld dat dat geld was overgemaakt naar rekeningen bij twee Filipijnse banken. Die ontkennen dat er ooit geld van Wirecard de Filipijnen is binnengekomen. Topman Markus Braun, die vorige week moest opstappen, werd maandagavond aangehouden op verdenking van fraude.