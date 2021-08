Wisselkantoren Travelex failliet verklaard

Na een lange overlevingsstrijd heeft de ondernemingsrechtbank van Gent de Travelex-wisselkantoren in ons land failliet verklaard. Zo’n 70 werknemers worden daardoor getroffen.

Met de invoering van de euro en de opmars van digitaal betalen zijn geldwisselkantoren haast niet meer van deze tijd. Er zijn er echter nog enkele over, zoals die van de Britse groep Travelex in ons land. Travelex had tien vestigingen in België, onder meer op de luchthaven van Zaventem en in enkele grote treinstations.

Maar nu lijkt het einde nabij voor Travelex België. Nadat de vennootschap begin deze zomer bescherming tegen haar schuldeisers had gekregen, verklaarde de Gentse ondernemingsrechtbank haar vrijdag failliet. De dagvaarding in faillissement kwam van de voorlopig bewindvoerder die de rechtbank had aangesteld. Mogelijk zag hij geen overlevingskansen meer. De man verkoos maandag geen commentaar te geven.

Verlieslatend

Travelex België, dat naast het wisselen van geld nog enkele andere activiteiten had, is al enkele jaren verlieslatend. In het eind 2019 afgelopen boekjaar, het laatste waarvan de cijfers publiek zijn, was er 0,35 miljoen euro verlies op bijna 9 miljoen euro omzet en een gecumuleerd verlies van 1,4 miljoen euro.

Het personeel wordt naar eigen zeggen al twee maanden niet meer betaald, maar ook niet ontslagen.

Daar kwamen vorig jaar nog problemen bovenop, zoals een cyberaanval, de pandemie en moeilijkheden met geldtransferpartner Western Union, waardoor de cijfers helemaal onderuitgingen. De Britse moedergroep, de grootste uitbater van geldwisselkantoren ter wereld, ging deels om dezelfde redenen ook door zwaar weer. Ze kreeg vorig jaar eveneens bescherming tegen haar schuldeisers nadat een poging tot een verkoop was mislukt.

Maar de groep kon een doorstart maken. Die ging wel gepaard met banenverlies en de sluiting van vestigingen. Bovendien kregen de schuldeisers het bedrijf in handen. Het was pas in 2019 naar de beurs gebracht door de nieuwe controleaandeelhouder, de Arabisch-Indiase zakenman B.R. Shetty.

Dubai

Travelex België werd echter om onduidelijke redenen buiten de doorstart gehouden en was daardoor op zichzelf aangewezen. Kort ervoor had de moedergroep wel nog vers kapitaal gestort. De Belgische directie ging op zoek naar een koper en vond die in april van dit jaar. Het was de vennootschap MSS Consulting FZE uit Dubai die Travelex België in handen kreeg. Volgens de woordvoerder van de gewezen Britse moedergroep gebeurde de overname met instemming van de Nationale Bank.

Daarna liep het echter mis. Volgens de woordvoerder van de groep diende MSS het Belgische bedrijf na de overname 'substantiële liquiditeit' (lees: voldoende geld) te verschaffen. 'Spijtig genoeg werd die liquiditeit geen realiteit.'

'Gegijzeld'

Volgens de nieuwswebsite RTL Info, die de problemen bij Travelex België onlangs naar buiten bracht en sprak met een gedupeerde werknemer, houdt het daarmee niet op. De 70 werknemers, een cijfer dat de jongste jaren al sterk gedaald was, werden op 1 juli op non-actief geplaatst en niet langer betaald, maar ook niet ontslagen. Daardoor kunnen ze nergens terecht. De gedupeerde werknemer klaagde aan dat ze 'gegijzeld' worden.