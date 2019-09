Wissels aan de top bij Econopolis

Mark Leysen (Vanbreda Risk & Benefits) en captain of industry Urbain Vandeurzen nemen ontslag uit de raden van bestuur van Econopolis en de verwante vennootschap Econoholding. Dat blijkt uit publicaties in het Staatsblad.

Leysen, een bekende naam in de Antwerpse financiële wereld, was bij Econopolis de voorzitter van de raad van bestuur. Hij geeft de voorzittershamer door aan Inge Boets, de specialiste deugdelijk bestuur die al in het bestuur zat. Boets is ook bestuurder bij Vanbreda Risk & Benefits, Ontex en Euroclear.