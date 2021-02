Woelig beursjaar doet Euroclear records breken

De aandeelhouders van Euroclear, waaronder een Belgische consortium, ontvangen dit jaar wellicht meer dan een half miljard euro aan dividenden. Dit kwartaal komt het uitgestelde dividend van 2019 en later op het jaar mogelijk het dividend over het boekjaar 2020.

Euroclear , de Brusselse 'boekhouder van de beurs' die toeziet dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen en verkopers van die effecten hun geld krijgen, was vorig jaar betrokken bij het duizelingwekkend bedrag van 897.000 miljard euro aan transacties. Dat komt overeen met een 12 keer het wereldwijde bruto binnenlands product. Het aantal transacties steeg met 15 procent tot 276 miljoen.

In maart steeg het aantal afgewikkelde transacties met 50 procent door de sterke volatiliteit op de financiële markten.

transacties in Maart

Vooral bij de wereldwijde paniek rond de pandemie in maart was er een recordvolume met de helft meer afgewikkelde transacties. Maar CEO Lieve Mostrey wijst er in een presentatie voor investeerders op dat ook de rest van het jaar de volumes hoger lagen dan normaal.