Worldline lijft Six Payment Services in voor 2,3 miljard euro

Door de overname versterkt de Franse betaalspecialist zijn positie als grootste speler in Europa.

De snelle groei van het elektronisch betalingsverkeer leidt tot een reeks fusies en overnames in de sector. Na de overname van het Britse Paysafe Group door de investeringsfondsen Blackstone en CVC en na de instap van Permira in Klarna uit Zweden, om maar die twee voorbeelden te noemen, is het nu de beurt aan het Franse Worldline om een slag te slaan.

Worldline, dat ook een belangrijke vestiging in ons land heeft, is een apart beursgenoteerd onderdeel van het eveneens Franse Atos. Voor 2,3 miljard euro legt het de hand op de betaaldivisie van de Zwitserse groep Six. Die is ook bekend als uitbater van de beurs van Zürich.

283 miljoen euro cash

Six Payment Services staat vooral sterk in Zwitserland zelf, in Oostenrijk, Luxemburg en Duitsland. Het bedrijf heeft zo'n 1.600 mensen in dienst en zal volgend jaar een omzet van 530 miljoen euro draaien.