Wouter Devriendt vertrekt als Dexia-topman

Devriendt stond drie jaar aan het hoofd van de restbank, maar kiest nu voor een carrière in het buitenland.

Dat meldt Dexia dinsdag in een persbericht. Devriendt, die de restbank enkele maanden voor het einde van zijn mandaat zal verlaten, zal tijdelijk worden vervangen door Bart Bronselaer. Die is al sinds 2012 lid van het directiecomité en is ook voorzitter van het risicocomité van de groep.