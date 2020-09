Zweedse betaalgigant Klarna waardevolste fintechspeler van Europa

De Zweedse specialist in onlinebetalen Klarna wordt na een nieuwe kapitaalronde op meer dan 9 miljard euro geschat. Dat is goed nieuws voor de rapper Snoop Dogg, die een van de kleinere aandeelhouders van Klarna is.

Klarna, dat focust op toepassingen die het voor klanten gemakkelijker maken om achteraf te betalen, blijkt in een nieuwe kapitaalronde meer dan 547 miljoen euro te hebben bijgetankt om zijn verdere groeiplannen te kunnen waarmaken. Onder de nieuwe geldschieters bevinden zich het Singaporese staatsfonds GIC en een aantal bekende investeerders, zoals het Amerikaanse BlackRock en HMI Capital. Andere aandeelhouders zijn onder andere de winkelketen H&M en de Amerikaanse rapper Snoop Dogg.

Bij de nieuwe kapitaalronde wordt Klarna gewaardeerd op net iets meer dan 9 miljard euro. Bij de vorige kapitaalronde stond de teller nog op 5 miljard euro. Daardoor zijn de Zweden uitgegroeid tot Europa's waardevolste fintechbedrijf in private handen. Naar eigen zeggen is Klarna wereldwijd het nummer vier.

Kopen op de poef

Dat is opvallend, want eigenlijk is de business waar Klarna zich op toelegt allesbehalve nieuw: kopen op de poef. Wie bij het online shoppen kiest voor Klarna als betaalmethode, moet geen kaart of betaalbakje bovenhalen. Enkele gegevens zoals naam, telefoonnummer en adres intikken volstaat. De webwinkel stuurt het product naar de klant, met daarbij een factuur die binnen 21 dagen moet worden betaald. Klarna heeft de retailer intussen al betaald, of de eindklant nu betaalt of niet.

De formule roept vragen op - critici zeggen dat bedrijven als Klarna consumenten dieper in de schulden dreigen te steken. Maar ze is ontegensprekelijk een succes: de groep is actief in 17 landen en zegt 12 miljoen maandelijkse actieve gebruikers te tellen die bij 35.000 retailers kunnen shoppen.

Wall Street in vizier

De coronacrisis gaf het bedrijf nog een extra duw in de rug, zei CEO Sebastian Siemiatkowski eerder dit jaar in De Tijd. Zowel in transactievolumes als in omzet was er volgens hem een stevige groei tijdens de lockdown.