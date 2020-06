Zwitser Guillaume Pousaz bouwt Checkout uit tot waardevolste fintech van Europa

Checkout, het betaalbedrijf dat de Zwitser Guillaume Pousaz uit de grond stampte, haalde deze week 130 miljoen dollar op in een nieuwe kapitaalronde, die de groep waardeert op zo’n 5,5 miljard dollar.

Toen Guillaume Pousaz, een economiestudent uit Lausanne, ergens rond 2005 te horen kreeg dat zijn vader terminaal ziek was, besloot hij foert te zeggen tegen het veilige leventje dat hij tot dan had geleid. Hij zette zijn studies stop, liet Lausanne voor wat het was en trok naar Californië om surfer te worden.

Een dikke 15 jaar later staat de 31-jarige Zwitser aan het hoofd van een van de waardevolste fintechbedrijven van Europa. Checkout, het betaalbedrijf dat Pousaz uit de grond stampte, haalde deze week 130 miljoen dollar op in een nieuwe kapitaalronde, die de groep waardeert op zo’n 5,5 miljard dollar.

Daarmee is Checkout evenveel waard als veel bekendere fintechbedrijven als het Zweedse Klarna of de Britse mobiele bank Revolut. Zeg nog eens dat foert zeggen niets oplost.

5,5 miljard Waardering Checkout wordt in de jongste kapitaalronde gewaardeerd op 5,5 miljard dollar.

Een ontspannen surfer is Pousaz dus niet geworden. Na een paar maanden op de stranden van Californië te hebben gebivakkeerd, was het geld op en moest hij een job zoeken. De jonge technologiefreak – hij kreeg zijn eerste Commodore op zijn achtste, maar gruwt ervan als iemand hem ‘nerd’ noemt – ging aan de slag bij een klein bedrijf gespecialiseerd in betaaldiensten.

Lang heeft dat niet geduurd. ‘Het enige wat mijn collega’s wilden, was een eigen huis kopen’, zei Pousaz achteraf. Samen met een vriend richtte hij kort daarna zijn eerste eigen bedrijf op, een specialist in geldtransfers. Maar zijn carrière begon pas echt toen hij rond 2009 naar Singapore verhuisde en daar Opus Payments oprichtte. Dat bedrijf, dat aanvankelijk winkeliers in Hongkong wereldwijd transacties hielp af te handelen, groeide uiteindelijk uit tot Checkout.com.

Achter de schermen

De kans is groot dat u nog nooit van Checkout hebt gehoord. Als consument komt u gemakkelijker met betaaldiensten als Paypal in contact dan met Checkout of concurrenten zoals het Nederlandse Adyen of Stripe. Dat soort ondernemingen is veeleer achter de schermen bezig en bedenkt oplossingen om betalingen zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen voor zowel de winkelier als de klant.

Dat klinkt behoorlijk muf, maar de betaalbranche boomt gigantisch. De niet te stuiten opmars van e-commerce, de Europese betaalrichtlijn PSD2, die niet-banken onder voorwaarden toegang geeft tot de betaalgegevens van hun klanten: ze maken dat steeds meer ondernemingen nood hebben aan de diensten van financiële technologiebedrijven zoals Checkout en co. Diensten waarin de traditionele financiële instellingen, met hun vaak verouderde IT-systemen, nog flink wat achterstand hebben in te halen.

2,3 miljoen in 2018 was Checkout goed voor een nettowinst van 2,3 miljoen dollar.

Het verklaart waarom Checkout, dat al sinds 2012 winstgevend is, groeit als kool. Cijfers voor 2019 zijn nog niet beschikbaar, maar in 2018 was Checkout goed voor een nettowinst van 2,3 miljoen dollar. 60 procent meer dan in het jaar voordien. Toen de groep, intussen naar Londen verhuisd, vorig jaar 230 miljoen dollar ophaalde, werd Checkout al op dik 2 miljard dollar gewaardeerd. Na de kapitaalronde van 150 miljoen dollar die maandag werd aangekondigd is Checkout dus meer dan het dubbele waard en lijkt de onderneming zich klaar te stomen voor een notering op Wall Street.