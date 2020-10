Zwitserse beurs gelooft in Brusselse cryptotechnologie

De Brusselse start-up Keyrock, een marktmaker in de handel in cryptomunten, haalt 4,3 miljoen euro op. De Zwitserse beurs SIX en de fintechinvesteerder MiddleGame worden aandeelhouders.

Keyrock is een van de Belgische fintechbedrijven die mee surfen op de snelgroeiende markt voor cryptomunten en blockchaintoepassingen die rond die munten gebouwd worden. Het bedrijf werpt zich op als verschaffer van liquiditeit in de cryptohandel, in opdracht van organisaties die een eigen munt uitgeven of door te kopen en verkopen voor eigen rekening. Keyrock ontwierp daarvoor zijn eigen infrastructuur en algoritmes. Het bedrijf is actief op zo’n 70 cryptobeurzen.

De ervaring en de technologie die Keyrock heeft opgebouwd in cryptoactiva, wil het nu ook inzetten in de gereguleerde handel van digitale activa. ‘De convergentie tussen de cryptowereld en de klassieke financiële wereld is aan het versnellen’, zegt Kevin de Patoul, mede-oprichter en CEO van Keyrock. ‘In de toekomst zullen gereguleerde beleggingen zoals aandelen verhandeld worden als een digitaal token in een blockchain.’

Die beurshandel van de toekomst biedt heel wat voordelen: transacties kunnen sneller en goedkoper worden afgewikkeld, er kan de klok rond worden gehandeld en je kan ook fracties van een aandeel verhandelen. 'We zijn nu de nodige licenties aan het verwerven om de komende jaren ook in die gereguleerde markten, zoals aandelenbeurzen, actief te worden', zegt de Patoul.

Zwitserland

De plannen worden kracht bijgezet met een kapitaalronde van 4,3 miljoen euro en de komst van twee nieuwe aandeelhouders. De opvallendste naam is SIX Fintech Ventures, de durfkapitaalpoot van de Zwitserse beurs SIX, die zowat 50 miljoen Zwitserse frank (47 miljoen euro) onder beheer heeft. Via SIX slaat Keyrock niet alleen de brug naar de traditionele financiële sector, maar ook naar Zwitserland, de belangrijkste Europese broedplaats van innovatieve cryptotechnologie.

Ook MiddleGame Ventures (MGV) treedt toe tot het kapitaal van Keyrock. MGV is een Luxemburgs investeringsfonds dat gespecialiseerd is in financiële technologie (fintech). Daarnaast stappen ook de bestaande aandeelhouders mee in de kapitaalronde. Het zijn de Belgische fondsen Volta Ventures, Seeder Fund en TNN Patrimony, een vehikel dat de investeringen van vrienden en familie van de oprichters groepeert. Zij stopten eerder al 900.000 euro in het bedrijf.