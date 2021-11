Biedstrijd op til rond fiscaal dienstverlener Intertrust

Rond Intertrust, een Nederlandse specialist in juridisch en fiscaal advies, ontwikkelt zich een biedstrijd. Het bedrijf heeft van enkele partijen een bod ontvangen dat dat van de investeringsgroep CVC overtreft.

De investeringsgroep CVC kwam vorig jaar naar buiten met het nieuws dat ze een bod van 18 euro per aandeel of 1,63 miljard euro in totaal had uitgebracht op Intertrust. Dat Nederlandse bedrijf zit in zwaar weer door tegenvallende resultaten. Intertrust helpt bedrijven bij het uitwerken van fiscaal gunstige regelingen, en daarbij loopt het er soms de kantjes af. Om aan de antiwitwasregels te voldoen en boetes te vermijden, moet de specialist in juridische en fiscale dienstverlening fors investeren in compliance.

CVC zag in de daling van de beurskoers een opportuniteit om de morrende aandeelhouders van Intertrust tegemoet te komen, en lanceerde een bod. Het is voor CVC ook een manier om schaalgrootte te verwerven, nadat het in 2017 al sectorgenoot TMF had overgenomen.

Kapers op de kust

Maar het bod van CVC is niet onopgemerkt voorbijgegaan. In een persbericht meldt Intertrust dat andere partijen een voorwaardelijk en niet-bindend bod hebben uitgebracht. Daarbij werd tot 22 euro per aandeel geboden. Over welke partijen het gaat, geeft het bedrijf niet prijs. Het directiecomité en de raad van bestuur van Intertrust buigen zich nu over alle aanbiedingen. ‘Maar het blijft onzeker hoe dit zal aflopen’, luidt het.