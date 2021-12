Big Four-consultants boeken sterkste cijfers in 20 jaar

KPMG, Deloitte, EY en PwC, ook bekend als de ‘big four’ van de consultancyhuizen, boeken hun sterkste financiële prestaties sinds het Enron-schandaal leidde tot de val van de gewezen nummer vijf, Arthur Andersen, in 2002.

KPMG zal volgens Financial Times donderdag een jaaromzet van 32,1 miljard dollar bekendmaken, een stijging van 10 procent tegenover 2020. De big four samen zouden in 2021 een collectieve omzet van 167,3 miljard dollar draaien, een toename van 7 procent tegenover 2020.