Euronext lonkt naar deels Belgisch Euroclear

De beursuitbater Euronext lonkt voor zijn groei onder meer naar het settlementhuis Euroclear. Beide partijen zijn deels Belgisch.

Euronext, dat zelf een notering heeft, ontstond in 2000 door de fusie van de beurzen van Brussel, Parijs en Amsterdam. Sindsdien is de groep fors uitgebreid door overnames, zoals die van Borsa Italiana Group dit jaar. Volgens CEO Stephane Boujnah is de overnamehonger van Euronext daarmee nog niet gestild.

In een interview met het persbureau Bloomberg zei Boujnah vrijdag dat Euronext een oorlogskas heeft van 1 miljard euro voor nieuwe overnames. Bovendien kan het bij zijn aandeelhouders aankloppen voor extra geld als zich een deal aandient. Al zijn de prioriteiten op korte termijn het terugdringen van de schuld en de integratie van Borsa Italiana.

'Veel belangstelling'

Voor overnames kijkt Boujnah naar Scandinavië - waar het in 2019 de beurs van Oslo kocht - en naar deals buiten de pure beurswereld omdat er niet zoveel aandelenmarkten meer voor het rapen liggen. Hij noemt Euroclear 'een natuurlijke aanvulling' en zegt dat Euronext 'met veel belangstelling' het settlementhuis observeert. 'We blijven supergefocust op het onderzoeken en analyseren van elke opportuniteit', aldus Boujnah.

Euroclear is een natuurlijke aanvulling voor ons. Euronext observeert het bedrijf met veel belangstelling. Stephane Boujnah CEO Euronext

Als 'boekhouder van de beurs' ziet Euroclear erop toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl de verkopers van die effecten zeker zijn dat ze hun geld krijgen. Het bedrijf staat niet te koop. Maar er zijn geregeld bewegingen in het kapitaal en er is er vaak speculatie over welke weg het zal inslaan.

Een maand geleden werd een steenrijke Texaan een grote aandeelhouder van Euroclear. Een Belgisch consortium van verzekeraars en investeringsmaatschappijen is de derde grootste partij in het kapitaal van Euroclear, dat in Brussel gevestigd is en geleid wordt door de Belgische Lieve Mostrey.