Heidi Delobelle (CEO AG Insurance): 'Overheden en verzekeraars moeten klimaatrisico's op Europees niveau aanpakken'

De stevige regenval en de recente overstromingen in Frankrijk en Duitsland moeten een wake-upcall zijn. Toch zijn beleidsmakers er niet op gebrand om samen met de verzekeraars het wettelijk kader rond natuurrampen te herzien, zegt Heidi Delobelle, de topvrouw van AG Insurance. 'Als opnieuw een ramp zoals in 2021 gebeurt, zitten we weer in krek dezelfde situatie als toen.'

Heeft die aanhoudende regen een impact op de business van AG Insurance?

Heidi Delobelle: ‘Voorlopig zijn de beelden van de overstromingen spectaculairder dan de echte schade. De gebieden die vorig jaar en nu werden getroffen, waren ook niet de dichtstbevolkte. De schadelast valt mee.’

‘Maar het blijft iedere keer een wake-upcall. We moeten onze risicomodellen voortdurend bijstellen om ons aan te passen aan de frequentie van dergelijke gebeurtenissen. Dat is nodig om in te schatten hoe we ons tegen natuur- en klimaatschade indekken bij de herverzekeraars. De markt wordt almaar harder en de prijzen om je te herverzekeren stijgen, want iedere verzekeraar wil dezelfde risico’s kunnen blijven dekken voor zijn klanten. Maar er is nog capaciteit en we zoeken een goede balans, zodat de eindklant de premies kan blijven betalen.’

Sinds de overstromingen van 2021 vragen verzekeraars een hervorming van de wet op de natuurrampen. Vandaag staan de verzekeraars in voor alle schade tot 1,6 miljard euro. Maar het is niet duidelijk of de sector, dan wel de overheid, opdraait voor alles boven die grens. De waterbom van drie jaar geleden veroorzaakte ruim 2 miljard euro schade.

Delobelle: ‘Dat een wettelijk kader nog altijd ontbreekt, is het grootste probleem. Bij een ramp als die van 2021 zitten we in net dezelfde situatie als toen. We moeten een meer structurele oplossingen vinden waarbij iedereen vooraf weet waar hij aan toe is en de klant goed beseft welk deel van de schade door ons wordt gedekt en welk door de overheid.’

De overheid zou niet langer bouwvergunningen voor risicogebieden mogen toekennen. Heidi Delobelle CEO AG Insurance

‘Een bijkomende moeilijkheid is dat die kwestie in België regionaal is georganiseerd. Terwijl je net nood hebt aan solidariteit op een grotere schaal om dergelijke systemische risico’s te dragen. Je moet dit op federaal, en eigenlijk op Europees niveau, organiseren. Maar het is een onderwerp dat ik amper zie opduiken in politieke partijprogramma’s.’

Dreigen sommige regio’s onverzekerbaar te worden als gevolg van die aanhoudende onduidelijkheid?

Delobelle: ‘De verzekeraars zijn verplicht de schade te dekken van wie in een risicogebied woont. We hebben wel het recht een verzekering te weigeren aan wie vandaag willens nillens besluit in een risicogebied te gaan wonen waarvan je weet dat er om de twee, drie jaar een overstroming kan plaatsvinden. Ook daarin zou de overheid haar rol moeten spelen, door niet langer bouwvergunningen in risicogebieden toe te kennen.’

De verzekeraars riepen na de overstromingen op meer te investeren in infrastructuur om een herhaling van een nieuwe waterramp te voorkomen. Welke concrete stappen werden op dat vlak gezet?

Delobelle: ‘We hebben protocollen opgesteld met de regio’s, waarbij we ons engageerden om in dergelijke preventieprojecten te investeren. Als we ons daar niet op toeleggen, riskeert de situatie nog erger te worden. Bovendien zijn dergelijke infrastructuurinvesteringen voor verzekeraars ideale beleggingen om langetermijnverplichtingen te kunnen financieren.'

'Helaas zijn er nog te weinig concrete projecten om wateroverlast structureel aan te pakken, hoewel de nood er zeker is. We staan nochtans klaar om te investeren. Eind vorig jaar had AG Insurance al voor 12 miljard euro geïnvesteerd in duurzame projecten, waarvan een derde in infrastructuur. Dat gaat vaak over grote Europese dossiers, zoals windmolenparken in Zweden of glasvezelnetwerken in Frankrijk. Maar in België zien we nog te weinig infrastructuurprojecten.’

Als risicomodellen aangeven dat rampen die vroeger om de 800 jaar gebeurden nu om de 200 jaar plaatsvinden, moeten we ons daaraan aanpassen. Heidi Delobelle CEO AG Insurance

De topman van de Zwitserse herverzekeringsreus Swiss Re stelde onlangs dat de risicomodellen van veel verzekeraars flink achterhaald zijn nu almaar meer en grotere natuurrampen lijken te gebeuren. Geldt dat ook voor AG Insurance?

Delobelle: ‘Om voldoende solvabel te zijn moeten we ons kunnen indekken voor gebeurtenissen die eens om de 200 jaar gebeuren. Als risicomodellen aangeven dat rampen die vroeger om de 800 jaar gebeurden nu om de 200 jaar plaatsvinden, moeten we ons daaraan aanpassen. We hebben de knowhow daarvoor niet in huis. We doen daarvoor een beroep op de risicomodellen van meerdere herverzekeraars. Voor de risico’s in levensverzekeringen doen we die oefening wel zelf.’

‘We doen elk jaar stresstests rond bepaalde thema's. Om beter voorbereid te zijn op nieuwe catastrofes, maar ook om te kunnen inspelen op de veranderende behoeftes van onze klanten. Vroeger lag de nadruk in die stresstests vooral op het financiële. Nu gaan we ook na wat de impact van klimaatrampen of een cyberaanval kan zijn op onze dagelijkse werking. Dankzij die stresstests waren we voorbereid op de terreuraanvallen en de pandemie voor die realiteit werden.’