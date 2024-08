Jong Geweld | Frederic Stallaert (Paperbox): 'Ik liet me bij de start te veel leiden door alle clichés over ondernemerschap'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag Frederic Stallaert, die samen met Maarten Callaert en Stijn Decubber Paperbox oprichtte, dat verzekeraars met artificiële intelligentie van tijdrovend werk helpt te verlossen.