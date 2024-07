Met de derde verjaardag van de waterbom in Wallonië in zicht roepen de Belgische verzekeraars op dringend afspraken met de overheid te maken over wie de schade voor toekomstige natuurrampen dekt. 'Sommige verzekeraars dreigen geen extra inspanningen meer te zullen doen als vandaag opnieuw zware overstromingen plaatsvinden.'