Xerius neemt e-facturatietool OkiOki over

Xerius, dat bedrijven en zelfstandigen helpt met hun administratie, neemt 33Reasons over. Dat is het bedrijf achter OkiOki, een onlinetool die de betaling van facturen automatiseert.

OkiOki is een onlinetool die ondernemers helpt met hun papierwerk, door alle aankoopfacturen in de mailbox te verzamelen en de betaling te regelen via de aanmaak van een QR-code. De tool regelt ook het opmaken en verzenden van verkoopfacturen en de opvolging van betalingen, zodat gebruikers ook zelf op tijd hun geld binnenkrijgen. 33Reasons startte de ontwikkeling in april 2019 en telt intussen meer dan 7.000 ondernemers en 250 accountancykantoren onder zijn klanten.