‘Nieuw Belgisch bod op Ageas is vroeg kerstverhaaltje’

Analisten en beleggers lijken een mogelijk nieuw overnamebod van een groep Belgische investeerders op verzekeraar Ageas weinig realistisch te achten.

Komt er straks een biedstrijd rond Ageas , de beursgenoteerde groep boven de grootste verzekeraar van het land? Het persagentschap Bloomberg zwengelde maandagavond de geruchtenmolen aan met het bericht dat een groep investeerders, verzameld onder de werknaam BE Group, opnieuw wil proberen om de controle te krijgen over Ageas.

De essentie Volgens het persbericht Bloomberg is een groep investeerders, verenigd onder de werknaam BE Group, een overnamebod aan het voorbereiden op de verzekeraar Ageas.

Als het tot een bod komt zou het de tweede keer zijn dat BE Group Ageas probeert binnen te halen. Vorig jaar achtte de verzekeraar een bod van BE Group als onrealistisch.

BE Group wordt geleid door onder andere Mark Pensaert en Alexandre Kartalis, dealmakers die vroeger functies uitoefenden bij zakenbanken als Lazard, Leonardo, UBS of Merrill Lynch. Maar waarnemers vermoeden dat er achter het duo nog een grotere financiële partij schuilgaat.

Analisten en beleggers denken niet dat een eventueel nieuw overnamebod van BE Group veel kans op slagen zal hebben.

Opnieuw, want BE Group had in september vorig jaar ook al geprobeerd om Ageas binnen te lijven. Maar de raad van bestuur van de verzekeraar beschouwde een voorlopig overnamebod van het consortium toen als onrealistisch en besloot er niet op in te gaan.

Ondanks die tegenvaller zou het team rond BE Group de hoop dus niet hebben opgegeven, zegt Bloomberg nu. Volgens het persagentschap zou BE Group met banken praten over de financiering van een eventuele deal. Al is het nog niet duidelijk of het daadwerkelijk tot een bod zal komen.

Evenmin duidelijk is wie er nu precies schuilgaat achter BE Group. Tot het team behoren onder meer Mark Pensaert en Alexandre Kartalis. Pensaert was jarenlang actief als dealmaker bij de zakenbanken Lazard en Leonardo en is intussen ook bestuurder bij de Nederlandse Rabobank en bij Agfa-Gevaert. Alexandre Kartalis heeft dan weer jaren ervaring bij zakenbanken zoals UBS, Merrill Lynch en Credit Suisse en was ook een tijd aandeelhouder van een dochter van de Amerikaanse private equityreus Blackstone.

Grotere partij

Maar zowat alle waarnemers zijn van mening dat er achter het duo een grotere partij schuilgaat die kapitaalkrachtig genoeg is om een overnamebod te kunnen lanceren op een verzekeringsgroep met een beurswaarde van bijna 9 miljard euro.

Beleggers en analisten geloven alvast niet dat er een nieuw, ‘Belgisch’, bod op Ageas zit aan te komen. Terwijl de meeste beursgenoteerde verzekeraars dinsdag hoger noteren verliest Ageas terrein op de Brusselse beurs. En ook analisten verwachten niet dat er nieuws op komst is. ‘Vorige keer werd BE Group simpelweg de deur gewezen omdat hun bod als niet realistisch genoeg werd gezien,’ zegt een analist. ‘Misschien zijn de investeerders nu wat beter voorbereid om het nog eens te proberen. Maar welke geloofsbrieven kan die club voorleggen waarmee ze het bestuur van Ageas nu wel zouden kunnen overtuigen? Ze hebben nooit een grote deal gedaan.’

‘Ik weet ook niet welk verhaal ze hebben waaruit moet blijken dat ze de groep beter kunnen leiden dan het huidige management,’ vervolgt de analist. ‘Het kan natuurlijk zijn dat ze ervoor kiezen om Ageas op te knippen. Maar dat zou dan weer politieke gevolgen hebben. Ik heb het gevoel dat dit een vroeg kerstverhaaltje is.’

Welke geloofsbrieven kan die club voorleggen waarmee ze het bestuur van Ageas nu wel zouden kunnen overtuigen? Een analist

Sinds Ageas verlost is van de Fortis-molensteen is Ageas een aantrekkelijke prooi geworden voor potentiële kopers. Bovendien is het aandeelhouderschap van de verzekeraar versnipperd. Het Chinese conglomeraat Fosun is de grootste aandeelhouder en heeft meer dan 10 procent van de aandelen in handen. Het eveneens Chinese Ping An, en de investeringsmaatschappij Blackrock, hebben elk iets meer dan 5 procent. Iedere potentiële overnemer die de controle over Ageas wil krijgen zal vroeg of laat dat Chinese blok tegenover zich krijgen.

Lees Meer Ageas wijst Belgisch overnamebod af