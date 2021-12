Proximus lanceert cyberverzekering

Proximus-klanten kunnen voortaan voor 4,99 euro per maand een verzekering afsluiten die hen moet beschermen tegen cybercriminaliteit. Cyber Care heet de polis die de Belgische telecomgroep samen met de Franse verzekeringsgroep AXA heeft uitgewerkt.

Nadat Proximus vorige herfst voor het eerst met een eigen bankformule had uitgepakt, biedt het zijn klanten nu ook verzekeringsproducten aan. Cyber Care, zoals de polis heet die Proximus samen met de Franse verzekeringsgroep AXA uitwerkte, moet slachtoffers van een cybermisdaad technische, juridische financiële en psychologische ondersteuning bieden.

Cybercriminaliteit was al aan een stevige opmars bezig en corona heeft die trend alleen maar versneld. De federale politie meldde eerder al een 'ongeziene' toename van 'phishing', waarbij oplichters via valse berichten financiële gegevens van hun klanten proberen te ontfutselen. Ook andere vormen van internetfraude gingen fors de hoogte in sinds de pandemie losbarstte.