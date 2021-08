's Werelds grootste aandeelhouder pakt uit met monsterwinst over eerste jaarhelft

Dinsdag brak Nicolai Tangen, de topman van het Noorse staatsinvesteringsfonds, in een kerk in het provinciestadje Arendal een lans voor duurzaam kapitalisme. Een dag later bleek 's werelds grootste aandelenbelegger een halfjaarwinst van bijna 94 miljard euro te hebben geboekt.

Niets frustrerender voor een Belgische belastingbetaler dan naar de site van het Noorse staatsoliefonds surfen. Terwijl de overheden in ons land voor almaar grotere budgettaire inspanningen staan en we aankijken tegen een miljardenschuld, kan je op de site van het Oljefondet in realtime volgen hoe de collectieve spaarpot van de Noren - gespekt door inkomsten uit olie- en gaswinning in het land - in waarde stijgt.

De essentie Het Oljefondet, het Noorse staatsoliefonds waarin de Noren al sinds de jaren 90 de inkomsten uit hun olie- en gaswinning herinvesteren, boekte in de eerste jaarhelft een rendement van 9,4 procent of bijna 94 miljard euro.

Die sterke halfjaarprestatie is te danken aan de aanhoudende opmars van de aandelenmarkten.

Nicolai Tangen, die het fonds sinds vorig jaar leidt, waarschuwt wel dat inflatie een risico kan vormen voor de toekomstige rendementen.

Toen Tangen vorig jaar werd aangesteld als de nieuwe nummer 1 van het staatsoliefonds, ontstond er ophef over een glamoureus congres dat hij even daarvoor had georganiseerd.

Over de eerste zes maanden van dit jaar hebben de Noren alvast niet te klagen. Het Noorse staatsfonds - met belangen in ruim 9.000 bedrijven in 73 landen de grootste belegger ter wereld - klokte eind juni af op een beheerd vermogen van meer dan 1.100 miljard euro.

Vooral dankzij de aanhoudende opmars van de aandelenmarkten boekte het oliefonds in die periode een rendement van 9,4 procent, wat omgerekend neerkomt op net geen 94 miljard euro. Iets concreter geformuleerd: dankzij dat hoger dan verwachte rendement verdiende het staatsinvesteringsfonds alleen al in de eerste jaarhelft bijna 17.000 euro voor elke Noor.

Een mens zou voor minder drank inslaan bij de dichtsbijzijnde Vinmonopolet om dat te vieren. Maar Nicolai Tangen, de 55-jarige voormalige hefboomfondsmanager die het staatsoliefonds sinds een klein jaar leidt, waarschuwde de Noren dat ze niet elke zes maanden zulke topresultaten mogen verwachten.

Tangen waarschuwt dat inflatie een almaar groter risico dreigt te worden voor zowel aandelenmarkten als voor wie obligatierendementen hoopt te halen met zijn fonds. Als zowel de aandelen als de obligaties die het fonds onder zijn hoede heeft onder druk staan kan dat tot ongeziene verliezen leiden, klonk het onheilspellend.

Sting en Slyngstad

Het zijn niet bepaald woorden die je associeert met een overambitieuze investeerder met een gat in zijn hand. Toch was dat het verwijt dat Tangen naar het hoofd kreeg toen begin vorig jaar duidelijk werd dat hij landgenoot Yngve Slyngstad zou vervangen als de nummer 1 bij het staatsoliefonds.

Dat Tangen niet bereid was alle banden te verbreken met AKO Capital, het succesvolle Londense hefboomfonds waarachter hij sinds begin jaren 2000 de drijvende kracht is, riep vragen op bij veel critici.

Maar de grootste ophef ontstond enkele maanden voor Tangens aanstelling als topman van het Oljefondet. Mediaberichten over het glamoureuze congres dat de financier in november vorig jaar organiseerde in de Verenigde Staten, veroorzaakten een storm van protest. Tangen nodigde 150 gasten - Noorse zakenlui en politici, maar ook sterrenkok Jamie Oliver - uit om via twee luxevluchten naar Philadelphia te trekken voor een driedaags 'dream seminar'. Popster Sting kwam voor 1 miljoen dollar een uurtje zingen.

17.000 euro Het Noorse staatsoliefonds verdiende in de eerste helft van 2021 omgerekend zo'n 17.000 voor iedere inwoner van Noorwegen.

Achteraf haastten de Noorse prominenten die zich hadden laten soigneren in Philadelphia zich om te zeggen dat ze een inschattingsfout hadden gemaakt. Tangens voorganger Slyngstad gaf toe dat hij het had verpest. 'Het was alsof ik in een droogkast door elkaar werd geschud', omschreef Tangen die periode nadien in de zakenkrant Financial Times.