's Werelds grootste geldbeheerder: 'Klimaat dwingt tot fundamentele hervorming van financiële wereld'

Blackrock weert te klimaatonvriendelijke investeringen. Dat schrijft CEO Larry Fink in zijn jaarlijkse brief.

Een klimaatrisico is een investeringsrisico. Dat staat in grote letters in de jaarlijkse brief van Wall Street-legende Larry Fink aan alle CEO's die met een deeltje van de 7.000 miljard dollar werken die Blackrock beheert. Finks brief geldt als een van de belangrijkste boodschappen aan de internationale zakenwereld.

De CEO van Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, maakt dit jaar duidelijk dat klimaat business is geworden. 'De bewustwording verandert snel en ik geloof dat we aan de vooravond staan van een fundamentele hervorming van de financiële wereld.' Ook als 5 procent van de investeerders duurzamer investeert, zal een gigantische kapitaalstroom van koers veranderen, zegt hij.

Onder vuur

Deze maand vervoegde Blackrock al Climate Action 100+, een groep vermogensbeheerders die samen 41.000 miljard dollar aan investeringen beheren en aandringen op meer duurzaamheid.

Eerder maakte Fink ook duidelijk dat een bedrijf maar winstgevend is als het dat ook op lange termijn kan zijn. Dat lukt alleen als een bedrijf niet alleen rekening houdt met zijn aandeelhouders, maar ook met werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. Zijn oproep tot klimaatvriendelijke investeringen ligt in het verlengde daarvan.

Helemaal uit investeringen in fossiele brandstoffen stappen doet Blackrock niet. De groep beheert - op vraag van klanten - soms ook vermogen in indexfondsen, die bestaan uit de aandelenkorven van belangrijke beurzen. Daarin zitten doorgaans de grote olie- en petrochemiebedrijven.

Blackrock blijft daarmee onder vuur liggen. In december haalde voormalig Amerikaans vicepresident en klimaatactivist Al Gore nog uit naar grote vermogensbeheerders als Blackrock en Vanguard, omdat ze 'de vernietiging van de menselijke beschaving blijven financieren'.

Fink zegt dat Blackrock op algemene vergaderingen en raden van bestuur tegen bestuurders zal stemmen die onvoldoende vooruitgang boeken qua duurzaamheid. Hij vraagt ook aan alle bedrijven waarin Blackrock investeert een rapportering over hun klimaatbeleid.

Het is economie geworden, legt Fink uit. Klimaat beïnvloedt onze fysieke omgeving, de prijzen van producten en diensten, de kosten en het aanbod van producten. 'Klimaat is een bepalende factor geworden in de langetermijnvooruitzichten van bedrijven.' Wie geen rekening met de klimaatverandering houdt, beheert de risico's voor het bedrijf slecht, klinkt het.

Siemens

Sowieso is het klimaat uitgegroeid tot een reputatierisico. Dat ondervond deze week Siemens, dat onder vuur ligt omdat het elektronische signalisatie levert voor een steenkoolmijn in Australië. CEO Joe Kaeser oordeelde dat een wettelijk correct contract verbreken schadelijker zou zijn voor het vertrouwen in zijn bedrijf dan de Australische levering uitvoeren.