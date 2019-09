117 Belgische banen op de helling bij kalkreus Lhoist

De Waalse kalkreus Lhoist wil 117 banen schrappen in drie vestigingen in ons land.

Tegelijkertijd wil het bedrijf 90 miljoen euro investeren in de drie betrokken Waalse fabrieken.

De Waalse kalkreus Lhoist, een van 's werelds grootste producenten van kalk, dolomiet en andere materialen, legde donderdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad een transformatie- en investeringsplan voor om 'de duurzaamheid van de activiteiten in België op middellange en lange termijn te kunnen garanderen'.

De directie wijst als verklaring deels naar de terugvallende vraag, de dalende concurrentiekracht en de hoge productiekosten.

In drie Waalse fabrieken zouden de komende twee jaar 117 banen verdwijnen: 64 in Hermalle, 39 in Marche-les-Dames en 14 in Jemelle. In ons land stelt Lhoist 740 mensen te werk.

Dalende vraag

De directie wijst als verklaring deels naar de terugvallende vraag, de dalende concurrentiekracht en de hoge productiekosten. De voorbije tien jaar daalde de verkoop van kalk en dolomiet in ons land met 35 procent. De grote klanten, voornamelijk in de staalindustrie en de productie van vuurvaste stenen, schroefden hun activiteiten terug. Ook de geleidelijke sluiting van de elektriciteitscentrales op steenkool deed de vraag dalen, zegt het management.

Lhoist geeft aan dat de Belgische productiestructuur door die dalende verkoopvolumes 'niet langer geschikt is om onze concurrentiekracht op de markt te behouden'.

Onzekere kalkbevoorrading

Daarnaast wijst Lhoist naar de onzekere kalkbevoorrading in België op middellange termijn. Lhoist ligt al lang in de clinch met de monniken van de abdij van Rochefort, die er het bronwater gebruiken om hun bekende trappistenbier te brouwen en gekant zijn tegen de plannen van het bedrijf om er zijn kalkgroeve uit te diepen, zodat ze die nog minstens tot 2045 kunnen gebruiken.

Lhoist beet onlangs in het zand na een uitspraak van de burgerlijke rechtbank van Marche-en-Famenne, maar ging in beroep bij het hof van beroep in Luik. 'De definitieve beslissing laat wellicht nog enkele jaren op zich wachten en intussen is Lhoist dus verplicht de productie te vertragen', klinkt het in een communiqué.

90 miljoen euro

Als we niet reageren, loopt de hele organisatie gevaar. Axel Ampolini Lhoist West-Europa

Naast de aangekondigde herstructurering wil Lhoist de volgende vijf jaar ook 90 miljoen euro investeren, zodat de drie Waalse fabrieken zich kunnen specialiseren: in dolomietwinning in Marche-les-Dames, in het bakken van dolomiet in Hermalle en in kalkproductie in On-Jemelle.

'We moeten reageren en ingrijpende wijzigingen doorvoeren. Als we dat niet doen, loopt de hele organisatie gevaar', oordeelt Axel Ampolini, managing director van Lhoist West-Europa. De directie start donderdag met de sociale partners de informatie- en consultatieprocedure voor collectief ontslag op.

Belgische bakermat

De Waalse kalkgroep realiseerde vorig jaar wereldwijd 2,3 miljard omzet. De aandeelhoudersfamilie Lhoist-Berghmans betaalde zich over 2018 een dividend van 165 miljoen euro uit, meer dan de nettowinst van 147 miljoen euro.