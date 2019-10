240 jobs weg bij Nyrstar in Canada

De zinkgroep sluit eind dit jaar haar mijn in het Canadese Langlois.

Nyrstar bouwt zijn mijnactiviteiten onder de nieuwe eigenaar Trafigura verder af. Het bedrijf meldt maandag dat na een grondige geologische en budgetanalyse de beslissing gevallen is om de productie in de Langlois-mijn in Canada in december stop te zetten.

'Dat is te wijten aan verslechterde rotscondities tot het punt waarop het bedrijf het oneconomisch acht om Langlois te blijven exploiteren om volgend jaar zink- en kopererts te winnen', aldus een persbericht dat werd uitgestuurd door Trafigura.

Collectief ontslag

Daardoor volgt voor de ongeveer 240 Nyrstar-medewerkers die bij Langlois werken, collectief ontslag. 'Het collectieve ontslagproces is aan de gang in samenwerking met de lokale vakbonden. Waar mogelijk zullen alternatieve functies in de Myra Falls-mijn in Vancouver, eveneens in Canada, worden aangeboden aan medewerkers en voor diegenen die geen nieuwe posities vinden bij Nyrstar-outplacementdiensten', vervolgt het persbericht.

Hoewel Nyrstar de mijn oneconomisch acht voor de winning van zink- en kopererts, is ze goed gelegen en heeft ze exploratiepotentieel voor andere metalen zoals goud. Nyrstar voert daarom actieve besprekingen met geïnteresseerde partijen, meldt het nog.

Eerste keer