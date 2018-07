Aandeel Bekaert krijgt pandoering na winstalarm

Het staaltechnologiebedrijf Bekaert duikt op de beurs tot 25 procent lager. Bekaert waarschuwde vrijdagochtend dat de onderliggende bedrijfswinst over de eerste zes maanden ongeveer een vijfde onder de verwachtingen van analisten zal liggen.

Bekaert maakt over een week, op 27 juli, zijn resultaten van de eerste jaarhelft bekend, maar waarschuwt nu al dat die ver onder de prognoses zullen liggen. Analisten hielden rekening met een operationele winst van gemiddeld 142 miljoen euro, maar het uiteindelijke cijfer zal r ond de 20 procent lager liggen.

Opvallend: die analistenverwachting lag op zijn beurt al 20 procent lager dan het cijfer van een jaar geleden. In 2017 boekte Bekaert na zes maanden nog 176 miljoen euro operationele winst.

Omdat Bekaert niet verwacht dat het in de tweede helft van het jaar de situatie recht kan trekken, zegt het bedrijf dat het niet in staat zal zijn om de winstgevendheid van vorig jaar te herhalen.

Op de beurs van Brussel krijgt Bekaert een fikse pandoering . Het aandeel opende met een verlies van 18 procent, en duikt naar de laagste koers in vijf jaar. Daarna liep het verlies op tot 25 procent.

Ook de analistenreacties liegen er niet om. Analist Wim Hoste van KBC Securities trekt zijn koopadvies voor het aandeel in, en verlaagt het koersdoel (de verwachte koers van het aandeel over twaalf maanden) van 42 naar 32 euro na deze 'slechte verrassing'.

Walsdraad

Het bedrijf met hoofdzetel in het West-Vlaamse Zwevegem somt een aantal redenen op voor het moeilijke klimaat, met voorop de hoge en volatiele prijzen voor walsdraad , de belangrijkste grondstof voor staaldraad. Ook de internationale handelsconflicten spelen Bekaert parten, net als de lage vraag naar zijn producten in de olie- gasmarkten.

Verder noemt het bedrijf de problemen bij zijn sputterende dochter Bridon, de wereldmarktleider in stalen kabels voor de mijnbouw. Deze week nog stelde Bekaert bij die probleemdochter een nieuwe topman aan. Bekaert worstelt ook met inflatie en een moeilijk ondernemingsklimaat in Latijns-Amerika.

Weinig beterschap

Er zit ook weinig beterschap aan te komen in de rest van 2018, voegt Bekaert toe, omdat de pogingen van het bedrijf om de marges op te krikken 'afgezwakt of vertraagd worden'.

Hierbij gaat het vooral om de problemen in China, waar de zonnepanelenmarkt stevig onder druk staat vanwege lagere subsidies. Bekaert maakt zaagdraad voor het op maat snijden van zonnepanelen, maar zijn nieuwe product in dat segment loopt vertraging op. Verder blijken opstartkosten voor uitbreidingen in Europa en Azië hoger dan verwacht.