Aandeel Nyrstar zinkt verder weg

Na de klap van maandag, waarbij nog maar eens de helft van de beurswaarde van Nyrstar in rook opging, herstelt het aandeel zich dinsdag niet. De koers verliest opnieuw meer dan 10 procent, al was er na het dieptepunt van 0,37 euro kort voor 10 uur een opvering naar iets meer dan een halve euro.

Het aandeel is zo volatiel dat de handel dinsdagvoormiddag meermaals diende te worden stilgelegd, om een koersvorming mogelijk te kunnen maken.

De nieuwe boosdoener is een bijzonder kritisch rapport van ABN AMRO. Het beurshuis van de Nederlandse bank verlaagde maandag zijn koersdoel van 1 euro naar de absolute bodem van amper 1 eurocent. Het rapport riep beleggers zelfs op 'het schip te verlaten'. De reden is de grote schuldenlast van de grondstoffengroep. Na het rapport degradeerde de beurs Nyrstar tot een centjesaandeel.

CEO

Sinds de beursgang van 2007 zagen de beleggers al 99 procent van de waarde van het aandeel verdampen. Dat is ook het geval voor CEO Hilmar Rode. Sinds zijn aantreden in december 2016 kocht hij 750.000 aandelen, goed voor een investering van 4,2 miljoen euro. Die belegging is tegen de koers van dinsdagmiddag nog iets meer dan 400.000 euro waard.