Aandeelhouder Nyrstar voor symbolische euro onteigend

Een onderzoeksbureau becijfert dat de groep Nyrstar zonder schuldherschikking minder dan niets waard is.

Luttele uren nadat beurswaakhond FSMA Nyrstar in een zelden gezien démarche kapittelde, heeft de zinkgroep dan toch rijkelijk laat extra informatie ter beschikking gesteld voor de aandeelhouders in de aanloop naar de - ook vaak uitgestelde - jaarvergadering van 25 juni.

Nyrstar op de beurs: 12 jaar, 4 CEO's, minus 99 procent De schuldherschikking wist de kleine belegger in Nyrstar nu ook formeel uit, maar voor de aandeelhouder die de helse beursrit bij de zinkspecialist al langer uitzweet was dat eigenlijk al jaren het geval. Sinds de beursgang in 2007 was ook al voor de deal via vier CEO's, vier kapitaalrondes en ontelbare winstwaarschuwingen 99 procent van de waarde in rook opgegaan. Een multimediaal overzicht.

Het gaat om het verslag van drie onafhankelijke bestuurders, die luidens de vennootschapswet in samenwerking met een onafhankelijk expert moet oordelen of de facto onteigening van de kleine aandeelhouders ten voordele van grootaandeelhouders billijk is.

Pro memorie: de ingrijpende herstructurering van de met schulden overladen groep voorziet in de transfer van alle activa naar een nieuwe vennootschap, die voor 98 procent in handen is van Trafigura. Dit inclusief de goed draaiende smelter in Balen en de site in het Zuid-Australische Port Pirie, die voor vele honderden miljoenen euro is omgeturnd van loodsmelter tot een 'bovengrondse mijnbouwer' die meerdere metalen kan recycleren.

Schermvullende weergave ©rv

De transfer van die activa gebeurt voor één symbolische euro, leert pagina 6 van het verslag. Concreet betaalt Trafigura die ene euro voor 49 aandelen van 'NN2', de nieuwe vennnootschap waarin de activa worden overgebracht. De grondstoffenhandelaar verkrijgt zo 98 procent van NN2, aangezien het oude Nyrstar het met één aandeel NN2 moeten stellen.

De reden voor symbolische prijs? Het aandeel Nyrstar is door de zware schuldenlast en liquiditeitscrisis minder dan niets waard. Onderzoeksbureau Duff & Phelps oordeelt in het rapport dat de billijke waarde rond de minus 300 miljoen euro schommelt.

14 cent

Na de herstructurering raamt D&P de waarde van de groep op 747 miljoen euro. 2 procent van die waarde is 15 miljoen euro of 0,14 euro per aandeel, meteen een schaars houvast voor de kleine aandeelhouder.

Op pagina 11 van het verslag staat ook te lezen dat beurshuis Morgan Stanley van oordeel was dat er nauwelijks realistische alternatieven waren voor de schuldherschikking. Er waren weinig of geen potentiële kopers voor de hele groep, zeker omdat die koper meer dan 2 miljard euro ondernemingswaarde had moeten neertellen om na aftrek van schulden nog enige waarde over te houden voor de aandeelhouders. Bovendien was de tijd om te onderhandelen beperkt, gelet op de kritieke liquiditeitspositie.