Aandeelhouders beschouwen bestuurders Nyrstar als ontslagen

De beursgenoteerde vennootschap Nyrstar raakt almaar meer verstrikt in een juridisch kluwen, zeker na de buitengewone algemene vergadering van maandag. De misnoegde kleine aandeelhouders probeerden daar vergeefs een punt op de agenda te krijgen om de bestuurders af te zetten . Ze nemen het niet dat de activiteiten van Nyrstar voor 98 procent bij de grondstoffentrader Trafigura beland zijn, waardoor zij met zo goed als lege handen achterblijven.

Ze hebben geen vertrouwen meer in de bestuurders nadat gebleken is dat die zich niet wilden distantiëren van een leningovereenkomst met Trafigura. Die bevat volgens de aandeelhouders draconische voorwaarden die de bestuurders aan banden leggen. Ook het unanieme oordeel van de aanwezige aandeelhouders dat ze zich wilden uitspreken over de bestuurders bracht maandag geen zoden aan de dijk.