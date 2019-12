Aandelen van het jaar | Umicore, hallucinant zitje in elektrische stoel

Een crashende kobaltprijs en Chinezen die minder elektrische auto’s kopen noopten Umicore tot een winstwaarschuwing. Dankzij een spectaculaire comeback kon de materialengroep toch nog scoren.

De aandeelhouders van Umicore mochten in 2019 geen bang hart hebben. Een lentecrash met 42 procent werd gevolgd door een hausse met 70 procent na de zomer.

Begin februari rapporteert Umicore een bedrijfswinst van 514 miljoen euro, aan de onderkant van de vooropgestelde vork van 510 à 550 miljoen. (1) De materialengroep wijst op de vertraging in de autosector, terwijl de superwinsten in de raffinage van kobalt uit 2018 niet zomaar herhaald kunnen worden. De groep trekt voluit de investeringskaart. De kapitaalinvesteringen stegen met 30 procent tot 478 miljoen euro. Umicore spendeert volop centen aan de uitbreiding van zijn capaciteit in batterijmaterialen om de verwachte groei van elektrische auto’s te kunnen volgen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

23 april vormt een nachtmerrie voor de beleggers. (2) De koers duikt 17 procent lager, de grootste crash sinds minstens 1991. Umicore schrikt de markten op met een dubbele winstwaarschuwing. In plaats van te groeien, zal de winst in 2019 dalen. Ook 2020 riskeert een pak minder te worden dan verwacht.

Het probleem zit bij de tak Energy Surface & Technologies. Omdat Peking de subsidies voor elektrische wagens teruggeschroefd heeft, is de verkoop in China - de belangrijkste markt ter wereld - met dubbele cijfers gekelderd. De vraag naar kathodematerialen om al die wagens zoemend op de weg te houden, is daardoor in elkaar geklapt. Dat weegt ook op de kobaltprijs. En omdat kleine Afrikaanse mijnen die het niet zo nauw nemen met de arbeidsomstandigheden of het milieu hun productie opdrijven, staan de marges nog heviger onder druk. De markt vreest dat Umicores nieuwe fabrieken leeg zullen blijven staan.

Door het terugschroeven van de subsidies is de verkoop van elektrische wagens in China in elkaar gestort.

Begin juni koopt voorzitter Thomas Leysen voor 3 miljoen euro Umicore-aandelen, achteraf gezien een juiste beslissing. (3)

Goede resultaten

De halfjaarcijfers eind juli beantwoorden aan de verlaagde verwachtingen. (4) Umicore herhaalt de jaarprognose om een bedrijfswinst van 475 à 525 miljoen euro in 2019 neer te zetten.

Even later volgt de eerste opsteker. Glencore kondigt aan de Mutanda-kobaltmijn in Congo, de grootste ter wereld, tijdelijk te sluiten. Dat vormt de start van het herstel van de kobaltprijs. (5)

En 2020... Voor Umicore is de doorbraak van de elektrische of hybride wagen cruciaal. China wil tegen 2025 dat een op de vier nieuwe auto’s elektrisch is. Maar sinds het wegvallen van subsidies is de verkoop er 28 procent gezakt. Het handelsakkoord tussen de VS en China vormt alvast een opsteker voor de economie. Umicore kan daarvan profiteren dankzij hogere metaalprijzen en de verkoop van katalysatoren. Umicore is een koploper in recyclage en groene mobiliteit, en is daardoor goed geplaatst voor de toekomst. Maar tegen 29 keer de winst kan het zich geen uitschuivers veroorloven.

In september sluit Umicore een akkoord met LG Chem. (6) De Zuid-Koreanen gaan over meerdere jaren 125.000 ton kathodematerialen afnemen. Even later volgt een akkoord met Samsung SDI voor 80.000 ton. (7) Het neemt de vrees van de markt weg dat Umicore zijn verwachte productiecapaciteit van 175.000 ton tegen 2023 niet zal kunnen invullen.