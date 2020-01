Activist krikt belang in Nyrstar boven 5 procent op

Ondernemer Kris Vansanten, die zich fel verzet tegen de overname van Nyrstar door Trafigura, vermijdt zo een uitrookbod en haalt Michel Vermaerke, de voormalige CEO van de bankenkoepel Febelfin, binnen als adviseur.

De redding vorig jaar van de noodlijdende zinkreus Nyrstar door de grondstoffengroep Trafigura viel niet in goede aarde bij een groep kleine aandeelhouders. Eén van de felste tegenstanders is ondernemer Kris Vansanten die bedrijvengroep Quanteus leidt. Hij neemt het voortouw bij de juridische procedures en is erg kritisch over de ingreep van Trafigura, die volgens hem neerkomt op een 'hold-up op klaarlichte dag', zei hij in augustus vorig jaar in deze krant.

Belang van meer dan 5 procent

Vansanten investeerde in Nyrstar en het was al duidelijk dat hij één van de belangrijkste kleine aandeelhouders was. In een communiqué meldt hij nu dat RSQ Investors, het onderdeel van Quanteus Group dat focust op investeringen met een substantieel opwaarts potentieel als gevolg van een herstructurering of een speciale situatie, samen met verbonden partijen haar belang in Nyrstar verhoogde tot boven 5 procent.

Op die manier wordt de positie als tweede grootste Nyrstar-aandeelhouder na Trafigura verstevigd en wordt een uitrookbod vermeden.

'Deze investering reflecteert onze overtuiging dat de substantiële economische waarde die onterecht werd overgeheveld naar de referentie-aandeelhouder uiteindelijk zal terugvloeien naar de rechtmatige eigenaars', zegt Vansanten. 'Met name de minderheidsaandeelhouders van het beursgenoteerde Nyrstar.'

'Tot op het bot gaan'

'Gezien onze nieuwe rol als leidinggevende minderheidsaandeelhouder hebben we ook beslist om onze juridische verdediging in eigen handen te nemen', vervolgt Vansanten. 'We hebben Intui, een advocatenkantoor gespecialiseerd in vennootschapsrecht en zakelijke geschillen, gevraagd om vanaf nu de belangen van RSQ Investors en de met haar in onderling overleg optredende partijen te vertegenwoordigen.'

'Daarnaast breiden we ons team uit met andere, ervaren topexperts om de diverse aspecten van de Nyrstar-case te belichten. De intentie is tot op het bot te gaan.'

Michel Vermaerke als adviseur

Zo versterkt Vansanten zijn Nyrstar-kernteam met Michel Vermaerke, de voormalige CEO van de bankenkoepel Febelfin. Vansanten: 'Michel heeft uitgebreide ervaring met best practices in corporate compliance, deugdelijk bestuur en de gangbare geplogenheden bij complexe geschillen als secretaris-generaal, voorzitter, onafhankelijk bestuurder en lid van de raad van advies bij talrijke bedrijven en instellingen'.

Vermaerke zal optreden als strategisch en tactisch adviseur. 'Naast alle juridische aspecten geeft de Nyrstar-case aan dat er nood is aan een betere en meer effectieve bescherming van de betrokken belangen, ondanks de talrijke recent geïntroduceerde regelgeving en de goede wil van vele partijen en betrokken Belgische autoriteiten', aldus Vermaerke. 'Het is mijn intentie om bij te dragen tot hun poging om rechtvaardigheid te bekomen voor de minderheidsaandeelhouders die zich sterk benadeeld voelen.'

Steun aan rechtszaken