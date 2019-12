Activist wordt tweede grootste aandeelhouder Nyrstar

Ondernemer Kris Vansanten, die zich fel verzet tegen de overname van Nyrstar door Trafigura, heeft samen met een aantal verbonden partijen nu 3,42 procent in handen van Nyrstar.

De redding, eerder dit jaar, van de noodlijdende zinkreus Nyrstar door grondstoffengroep Trafigura valt niet in goede aarde bij een groep kleine aandeelhouders. Ongeveer 100 van hen voeren actie tegen de operatie, onder meer via gerechtelijke weg. Naast enkele proecdures in kort geding, dient er nog een rechtszaak ten gronde te volgen, waar ze 1,5 miljard euro zullen claimen.

Een van de felste tegenstanders is ondernemer Kris Vansanten die bedrijvengroep Quanteus leidt. Hij neemt het voortouw bij de juridische procedures en laat zich op de algemene vergaderingen van Nyrstar erg kritisch uit over de ingreep van Trafigura. Die komt volgens hem simpelweg neer op 'een hold-up op klaarlichte dag', zei hij in augustus aan De Tijd.

Grootste na Trafigura

Vansanten investeerde in Nyrstar en het was al duidelijk dat hij een van de belangrijkste kleine aandeelhouders was. Maar maandagavond meldde Nyrstar dat Vansanten, zijn bvba, Quanteus en een niet nader bekende andere persoon samen al een belang van 3,42 procent opgebouwd hebben. Dat maakt van hen de grootste aandeelhouder na Trafigura. Dat bezit 24,4 procent van het beursgenoteerde Nyrstar en 98 procent van de operationele activiteiten die uit de beursgenoteerde vennootschap zijn gehaald bij de redding.

Buitenlandse partijen weten de gaten in de bestaande beschermingsmechanismen te vinden en maken er gebruik van om ons economisch erfgoed in te palmen. Kris Vansanten Aandeelhouder Nyrstar

Vansanten meldt in een persbericht dat RSQ Investors, het onderdeel van Quanteus Group dat zich richt op investeringen in bedrijven met een substantieel opwaarts potentieel als gevolg van speciale of uitzonderlijke situaties, ook geïnvesteerd heeft in Nyrstar.

'Gebrek aan bescherming'

Naast het eigen, maatschappelijk doel streeft RSQ Investors met deze investering volgens hem een dubbel doel na. Vooreerst is dat het verlenen van bijkomende steun aan de rechtszaken die het mogelijke misbruik van controle door Trafigura en de impact hiervan op de winstgevendheid en de aandeelhouderswaarde van Nyrstar willen aantonen en de belangen van de minderheidsaandeelhouders verdedigen.

Voorts wil RSQ bijdragen 'tot een maatschappelijk debat over (het gebrek aan voldoende) effectieve bescherming van de minderheidsaandeelhouders'. Vansanten wijst ook op de noodzaak om een krachtdadiger beleid te voeren 'gericht op de bescherming van ons bedrijfseconomisch patrimonium tegen buitenlandse partijen die de gaten in de bestaande beschermingsmechanismen weten te vinden en er gebruik van maken om ons economisch erfgoed in te palmen en zo bijdragen tot een verarming van onze regio'.