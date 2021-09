Agressief fonds neemt markt voor uranium in de tang

Door massaal fysieke voorraden op te kopen jaagt één enkel Canadees fonds de prijs voor uranium steil de hoogte in.

Uranium, de grondstof die wordt gebruikt voor de productie van kernenergie, staat op het hoogste peil sinds 2015, op ongeveer 40 dollar per pond (454 gram). De prijs rukt mee op in het zog van de bredere grondstoffenhausse. Maar er is meer aan de hand.

Sprott, een beursgenoteerd Canadees fonds, is bezig aan een raid op fysiek uranium, schrijft het persbureau Bloomberg. De investeringsmaatschappij lanceerde eerder dit jaar een Physical Uranium Trust waarin ze volgens haar website ongeveer 24 miljoen pond uranium vergaarde. Soms koopt Sprott meer dan 500.000 pond in één dag in. Ter vergelijking: het totale spotvolume voor 2020 bedroeg 92 miljoen pond. Daar dragen de Canadezen dus al een vierde van weg.

Sprott geeft op Twitter regelmatig updates over de aankopen. Vandaag meldde het dat de kaap van 1 miljard dollar beheerd vermogen in het uraniumfonds werd gerond. Het voegde aan die boodschap een afbeelding toe van Leonardo Di Caprio in de rol van 'The Wolf of Wall Street'-speculant Jordan Belfort.

De aankopen van Sprott kaderen in een zeer 'bullish' markt voor uranium. Eerder dit jaar zei het Kazachse NAC Kazatomprom, 's werelds grootste uraniummijnwerker, dat het zijn productie op verlaagde niveaus houdt tot 2023. Daardoor wordt een stuk van het aanbod uit de markt gehaald. Bovendien stijgen de energiekosten over de hele wereld naarmate het vraagherstel botst met een schaars aanbod.

Vorige week stegen de futures (termijncontracten) op uranium op de New Yorkse grondstoffenbeurs Nymex met 15 procent. Dat is de grootste weekwinst sinds de kernramp in Fukushima, die de vraag naar de grondstof wereldwijd deed dalen.