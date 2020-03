Amerikaanse energietak duwt Sibelco diep in het rood

CEO geeft de fakkel door

Jean-Luc Deleersnyder, de CEO van Sibelco, verlaat de mineralenreus. Wat zijn toekomstplannen zijn, is niet bekend.

Deleersnyder was 14 jaar bij Sibelco actief, waarvan de zes laatste als CEO. Hij stapte in 2006 over van Umicore naar de Antwerpse mineralenreus.Hij werd er in 2010 algemeen directeur en volgde in 2014 de Amerikaan Kevin Crawford op als CEO.

Deleersnyder blijft aan de slag totdat zijn opvolger aan boord is.