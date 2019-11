Antwerpen wordt mekka van de mout

Moutproducent Boortmalt koopt concurrent Cargill Malt en wordt de grootste moutgroep ter wereld. Het hoofdkwartier van die miljardengroep komt in Antwerpen.

'Het is de grootste deal ooit in de moutsector', zegt de Franse ceo Yvan Schaepman van Boortmalt in mooi Nederlands. 'Wij waren de nummer vier. Cargill Malt de nummer drie. Nu worden we nummer een. Voor de Franse groepen Soufflet en Malteurop'. Het overnamebedrag wil Schaepman niet kwijt. Maar het gaat om 'ettelijke honderden miljoenen euro'. De omzet van de nieuwe fusiegroep schommelt rond 1,2 à 1,3 miljard euro.

'Waarom we het hebben gekocht? De moutsector is een heel gefragmenteerde markt. Met Cargill Malt verdubbelen we in omvang. Wij groeien van 11 naar 27 mouterijen en krijgen wereldwijde aanwezigheid. Boortmalt is hoofdzakelijk aanwezig in Europa. Cargill ook in Noord- en Zuid Amerika, Argentinië en Australië. Ik was onder de indruk van hun mouterijen. Topkwaliteit. Dank zij de overname kunnen we onze klanten, hoofdzakelijk bierbrouwers, overal ter wereld makkelijker lokaal bevoorraden. Het wordt ook eenvoudiger om overal lokale gerst - de grondstof van mout - te kopen. Tot nog toe kwam onze gerst enkel uit Europa. Nu zullen we ook Canadese, Amerikaanse en Argentijnse gerst kunnen gebruiken. Dat maakt ons minder kwetsbaar. Een slechte oogst in Europa kan nare gevolgen hebben. De kwaliteit van gerst is sterk afhankelijk van het klimaat'.

Met de overname van Cargill Malt verdubbelen we in omvang Yvan Schaepman Ceo Boortmalt

Toch is de consolidatie in de sector volgens Schaepman niet voorbij. 'We hebben nu een marktaandeel van 15 procent. Dat is weinig in vergelijking met het marktaandeel van ABInBev. Die heeft als grootste bierbrouwer een derde van de wereldmarkt in handen. We zijn dus nog niet aan het einde'.

Belgische roots

Het centrum van de nieuwe miljardengroep komt in Antwerpen, aan het Zesde havendok op de Antwerpse Rechteroever, niet ver van de voormalige Opel-site. Hier liggen ook de roots van de groep. In 1924 bouwde de familie Thirionet een mouterij in Boortmeerbeek, nabij Mechelen. In 1986 kocht ze het graanoverslagbedrijf Sobelgra in de Antwerpse haven en fuseerde het vijf jaar later met het nabijgelegen silobedrijf Samga. Thirionet noemde het bedrijf toen al 'de mouterij van de 21ste eeuw'. Profetische woorden, zo blijkt achteraf.

In 2004 ging Boortmeerbeek dicht en kwam Boortmalt in handen van de Franse graancoöperatieve Axéréal. In 2009 kwam Schaepman aan het roer, een Franse brouwingenieur die jarenlang voor Heineken werkte. Hij schakelde meteen een versnelling hoger en kocht een Ierse concurrent met zeven mouterijen. Dat leidde tot een verdubbeling van de capaciteit.

In Antwerpen bouwde Schaepman vorig jaar een vierde mouttoren, een investering van 50 miljoen euro. De Antwerpse site werd daardoor de grootste mouterij ter wereld. De 76 meter hoge blauwe mouttoren met daarop in sierlijke letters 'Master of malt' heeft een productiecapaciteit van 470.000 ton mout per jaar. Daarmee kan je 17 miljard pintjes brouwen.

1,2 miljard euro Omzet De omzet van de nieuwe fusiegroep Boortmalt

Deze maand opent Schaepman in Antwerpen ook het nieuwe R&D-centrum. Dat zal nauw samenwerken met de researchafdeling van Cargill Malt dat zich eveneens in België bevindt, in Herent bij Leuven. 'Research is superbelangrijk. We zijn constant op zoek naar nieuwe moutvariëteiten zowel voor grote brouwers als voor craft brewers. We kijken ook of we in sommige regio's onze mout kunnen mengen met lokale grondstoffen. Tenslotte gaan we ook onderzoeken of we geen producten voor de consumentenmarkt kunnen maken.' Mout wordt behalve in bier en whiskey ook gebruikt in de farma en in voeding zoals muesli, cornflakes en mars-repen. Schaepman sluit niet uit dat er ooit een Boortmalt-reep komt. 'Maar voorlopig staat het niet op mijn prioriteitenlijstje', lacht hij.

Of de fusie de toplokatie van Antwerpen als belangrijkste exporthaven van Boortmalt-mout niet gaat aantasten? 'Zeker niet', zegt Schaepman. 'Vanuit hier gaan we blijven exporteren naar Zuid-Amerika, Afrika en Azië. We liggen hier ideaal en we hebben tnog plaats voor uitbreiding. Maar die staat voorlopig on hold. We gaan eerst de twee bedrijven integreren. Dat zal wel even duren.' Schaepman heeft in Antwerpen ook grote 'milieuplannen' maar wil er voorlopig niet veel over kwijt.

'Antwerpen wordt de benchmark voor de andere mouterijen op vlak van groene energie. Dank zij de samenwerking met en Nederlandse start-up zijn we er in geslaagd om ons waterverbruik in Antwerpen met de helft te verminderen tot 600.000 m3 per jaar. Belangrijk, want we gebruiken stadswater voor ons productieproces. Die technologie gaan we ook 'exporteren' naar de Cargill-mouterijen'.

Schaepman kijkt ook naar Afrika. In Ethiopië bouwt Boortmalt een nieuwe mouterij, opnieuw een investering van 50 miljoen euro. Ethiopië is een belangrijk bierland maar moet veel mout importeren. Boortmalt werkt nu samen met 12.000 landbouwers om de gerstproductie te helpen ontwikkelen. Er wordt ook gekeken naar Kenia, Zambia, Tanzanië en Zuid-Afrika.

Nummer 1 Boortmalt wordt na de overname van Cargill Malt de grootste moutgroep ter wereld met een omzet van 1,2 à 1,3 miljard euro. De groep baat 27 mouterijen uit op vijf continenten en produceert jaarlijks 3 miljoen ton mout met 1.000 werknemers. De roots liggen in België. De controle van Boortmalt is in handen van de Franse landbouwerscoöperatie Axéréal. Die verenigt 12.700 landbouwers en is goed voor een omzet van 3 miljard euro. Het heeft 3.200 mensen in dienst. Het Singaporaanse Temasek heeft een minderheidsbelang in Boortmalt.