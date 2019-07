Antwerpse diamant lijdt onder economische besognes

Door de politieke spanningen en de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China keldert ook in Antwerpen de handel in ruwe diamanten.

In de eerste zes maanden van dit jaar voerde Antwerpen liefst 21 procent minder ruwe diamant uit dan in dezelfde periode vorig jaar, leert een nieuw verslag dat de koepelorganisatie AWDC donderdag publiceerde.

13% Minder uitvoer In de eerste zes maanden van dit jaar werd 13 procent minder geslepen diamant uitgevoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers over de invoer van de ruwe stenen zijn al even dramatisch: 20 procent minder in vergelijking met de eerste zes maanden van 2018. De waarde van de in- en uitgevoerde diamanten viel nóg sterker terug, met respectievelijk 27 en 26 procent in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar.

Antwerpen, het belangrijkste handelscentrum voor ruwe diamant in de wereld, gaat dus geen goed jaar tegemoet. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China sluimerde ook al in 2018, maar toen bleef de markt voor ruwe diamanten nog relatief stabiel. De verhandelde volumes daalden wel licht, maar dat werd gecompenseerd met een lichte stijging van de gemiddelde prijs per karaat. Intussen heeft ook de prijs voor ruwe diamanten een stevige duik genomen.

Aankopen uitstellen

Naar de oorzaken van die stevige inzinking is het niet lang zoeken. Het escalerende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, politieke onrust in een aantal producerende landen en financiële onzekerheid van een aantal belangrijke spelers wogen flink op de cijfers, zegt het AWDC.

De aanhoudende crisis zet diamanthandelaars ertoe aan hun aankopen uit te stellen, omdat ze ervan uitgaan dat de prijzen nog meer zullen dalen. Dat heeft als gevolg dat de diamantproducenten met grote voorraden opgescheept blijven zitten. Omdat die spelers hun bankleningen moeten blijven afbetalen, zien ze zich gedwongen hun productie onder de prijs te verkopen. Door die situatie gaan ze ook minder 'verse' diamanten ontginnen, legt het AWDC uit.

Consument blijft geïnteresseerd

Ondanks alle economische besognes blijven consumenten wel nog tuk op diamantjuwelen, zegt de sectorvereniging. Zowel in de VS als in China blijft de vraag toenemen. 'Het is afwachten wat dat betekent voor de handelscijfers in de tweede helft van het jaar.'